Péter Szijjártó: Cluburile sportive Honvéd şi FTC vor achita împreună amenda aplicată echipei de fotbal FK Csíkszereda

Budapesta, vineri, 30 ianuarie 2026 (MTI) - Conform anunţului făcut de Péter Szijjártó în calitate de preşedintele al clubului de fotbal Budapest Honvéd, asociaţia din arondismentul Kispest şi Ferencvárosi TC vor plăti împreună amenda cu care Federaţia Română de Fotbal a sancţionat echipa din Miercurea Ciuc pentru că suporterii acesteia au fluturat steaguri maghiare şi secuieşti în timpul ultimului meci.

În formularea folosită de Péter Szijjártó în videoclipul publicat pe pagina de Facebook a clubului de fotbal Budapest Honvéd: „Federaţia română a clasificat acest gest ca purtând în sine pericolul xenofobiei şi/sau al rasismului. În mod evident, această decizie este inacceptabilă şi indignantă; adoptarea de asemenea decizii este nepermisă în Europa secolului al XXI-lea”. Preşedintele clubului din arondismentul Kispest a semnalat că l-a contactat imediat pe Gábor Kubatov, preşedintele clubului de fotbal Ferencváros, şi au decis să plătească împreună amenda aplicată echipei din Miercurea Ciuc.

„Nu vom permite federaţiei de specialitate române să pună în situaţie dificilă sau, eventual, să şi ruineze clubul de fotbal din Miercurea Ciuc cu asemenea sancţiuni. Aşadar, îi vom ajuta pe prietenii noştri din Miercurea Ciuc împreună cu suporterii echipei cunoscute sub numele de alint Fradi” – a afirmat Péter Szijjártó.