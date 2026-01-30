Fabrica Audi din Győr îşi măreşte continuu producţia, în acest an va începe să producă şi un nou tip de motor

Budapesta, vineri, 30 ianuarie 2026 (MTI) - Fabrica Audi din Győr are un mare succes, îşi creşte continuu producţia şi, în acest an, va începe să producă şi un nou tip de motor electric - a declarat Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, vineri, la Budapesta, potrivit unui comunicat emis de minister.

În urma consultărilor cu conducerea Audi Hungaria, ministrul a salutat faptul că fabrica din Győr a companiei germane înregistrează cifre tot mai mari, atât în producţia de autovehicule, cât şi în producţia de motoare.

El a subliniat: competitivitatea fabricii din Győr este remarcabilă în cadrul Grupului Volkswagen şi în industria auto în general, datorită celor 11 500 de persoane care lucrează în fabrică în prezent.

„Conducerea companiei a raportat că tranziţia Audi către o nouă eră în industria auto, era maşinilor electrice, se desfăşoară cu succes, proporţia motoarelor electrice din motoarele fabricate la uzina din Győr creşte încontinuu. Ambele modele fabricate în Győr, Cupra şi Q3, au un succes fantastic pe piaţă” – a spus ministrul.

El a adăugat că Audi se pregăteşte deja să lanseze producţia unei noi serii de motoare electrice la mijlocul acestui an.

Péter Szijjártó a subliniat că Győr nu este doar un centru de producţie, deoarece Audi a înfiinţat în Ungaria şi diverse funcţii regionale de service.

„Audi rămâne, aşadar, un lider important în economia ungară. Este una din companiile de top în clasamentul exporturilor ungare, angajând peste 11 500 de lucrători maghiari, în principal din Győr şi din zona înconjurătoare, contribuind totodată, prin intermediul furnizorilor săi, la traiul a zeci de mii de familii maghiare” – a remarcat el.