Ministru ungar: Guvernul va face apel la Curtea Constituţională în legătură cu decizia Curţii Europene de Justiţie privind liberalizarea drogurilor

Budapesta, joi, 29 ianuarie 2026 (MTI) - Guvernul a decis să solicite Curţii Constituţionale să examineze compatibilitatea cu constituţia ungară a hotărârii Curţii Europene de Justiţie care condamnă Ungaria în problema liberalizării drogurilor - a anunţat joi la Budapesta, la şedinţa de informare al Guvernului, ministrul care conduce Cancelaria Prim-ministrului, subliniind că atâta timp cât va fi un guvern naţional în Ungaria, drogurilor nu vor fi liberalizate.

Gergely Gulyás a reamintit: Curtea Europeană de Justiţie a condamnat Ungaria pentru că a votat împotriva reclasificării canabisului în cadrul unui organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Din păcate, această hotărâre creează un precedent şi, mai mult, unul extrem de negativ: încalcă suveranitatea Ungariei şi reprezintă un pas către liberalizarea drogurilor – a afirmat ministrul.

Considerăm că suveranitatea Ungariei este inviolabilă – a subliniat el, adăugând că este inacceptabil ca Uniunea Europeană să dea Ungariei îndrumări cu privire la modul de a vota în cadrul unei alte organizaţii internaţionale. Considerăm că este şi mai important un alt principiu, cel al toleranţei zero faţă de droguri în Ungaria – a spus el.

Guvernul a decis să solicite Curţii Constituţionale să interpreteze legea fundamentală; să examineze compatibilitatea hotărârii luate de Curtea Europeană de Justiţie cu legea fundamentală a Ungariei. Ministerul Justiţiei a primit sarcina de a depune această solicitare – a declarat ministrul.