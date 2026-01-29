Militarii din Ungaria vor primi indemnizaţie portarmă pe şase luni

Budapesta, joi, 29 ianuarie 2026 (MTI) - Potrivit informaţiilor primite de la ministrul apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, în ultima zi lucrătoare a lunii în curs, pe 30 ianuarie, militarii care îndeplinesc condiţiile necesare vor primi indemnizaţia portarmă care corespunde soldei lor pe şase luni. Conform deciziei guvernului, 80 000 de membri ai instituţiilor armate, vor primi indemnizaţie portarmă în 2026 - a comunicat joi Ministerul Apărării agenţiei ungare de presă MTI.

Comunicatul îl citează pe Kristóf Szalay-Bobrovniczky, care a spus: guvernul doreşte să recunoască serviciul militarilor, prestaţia lor în stare de disponibilitate permanentă şi atitudinea responsabilă de care dau dovadă zi de zi în toate domeniile apărării.

Guvernul ungar a indicat deja în octombrie 2024 că va acorda din nou, în acest an, o indemnizaţie echivalentă cu solda pe şase luni, similar cu indemnizaţia portarmă plătită pentru prima dată în februarie 2022 – reaminteşte comunicatul.

„Pe baza Hotărârii Guvernului 712/2021. (20.12.) au dreptul la această indemnizaţie militarii profesionişti şi contractuali ai structurilor de apărare – inclusiv Serviciul Militar de Securitate Naţională şi cei disponibilizaţi, precum cei care servesc în alte organe, procurorii militari şi judecătorii militari. Ca o noutate, începând din 2026, elevii în anul terminal al şcolilor de ofiţeri vor primi şi ei indemnizaţia portarmă” – se explică în comunicat.

Valoarea acestei indemnizaţii de serviciu este egală cu solda de bază sau solda individuală pe şase luni. Sunt eligibili toţi cei care au fost angajaţi în data de 31 decembrie 2025, precum şi cei a căror relaţie de serviciu a încetat în cursul anului 2025 din cauza unei răniri sau boli legate de serviciul prestat. Hotărârea guvernului specifică, de asemenea, motivele de excludere din eligibilitate.

Potrivit informaţiilor ministrului, indemnizaţia nu este doar o indemnizaţie materială unică, ci şi o modalitate de a consolida respectul societăţii faţă de servicii. Serviciul devotat al militarilor, disciplina de care dau dovadă în timpul instruirii şi performanţele lor în misiunile internaţionale şi sarcinile interne sunt indispensabile pentru securitatea ţării – menţionează comunicatul.