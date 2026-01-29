La Bucureşti se va organiza o expoziţie aniversară cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la înfiinţarea şcolii de pictură din Baia Mare

Bucureşti, joi, 29 ianuarie 2026 (MTI) - Cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la înfiinţarea şcolii de pictură din Baia Mare, la sediul Institutului Liszt din Bucureşti va avea loc o expoziţie care prezintă primii o sută de ani ai legendarei colonii de artişti - a comunicat instituţia organizatoare agenţiei ungare de presă MTI.

Expoziţia, intitulată „Arta băimăreană 130 (1896-2026), se va deschide pe 5 februarie şi va oferi o selecţie reprezentativă din bogata colecţie a Muzeului Judeţean de Artă din Baia Mare.

Expoziţia de la Bucureşti omagiază acest fenomen cultural de importanţă europeană prezentând o selecţie bogată din punct de vedere tematic şi tehnic din patrimoniul coloniei de artişti din Baia Mare, o varietate de peisaje, portrete, autoportrete, picturi de gen şi naturi moarte evocă marile epoci şi stiluri ale artei din Baia Mare: plein-air, impresionism, postimpresionism, expresionism, neoclasicism şi avangardă.

Expoziţia trece în revistă lucrările fondatorilor şi maeştrilor de seamă ai coloniei de artişti din Baia Mare – Simon Hollósy, Károly Ferenczy, Béla Iványi-Grünwald, János Thorma şi István Réti – precum şi o bogată selecţie de lucrări ale unor artişti remarcabili din perioadele ulterioare.

„Baia Mare este un fenomen unic: a găzduit peste 3 500 de artişti din întreaga lume şi, în ciuda furtunilor istoriei şi a tulburărilor economice şi administrative, a reuşit să-şi păstreze puterea creativă, identitatea şi rangul în artă. Natura care înconjoară oraşul, luminile speciale şi viaţa comunitară care s-a dezvoltat acolo au dat naştere unor lucrări care par şi astăzi proaspete, vii şi surprinzător de relevante” – se arată în invitaţie.

Expoziţia, care prezintă publicului din Bucureşti comorile rare ale patrimoniului cultural maghiar, va fi vernisată de Réka Brendus, şefă de departament din cadrul Secretariatului de Stat pentru Politica Naţională al Cancelariei Prim-ministrului Ungariei, Róbert Strébeli, curatorul expoziţiei şi directorul Muzeului Judeţean de Artă din Baia Mare, şi András László Kósa, directorul Institutului Liszt din Bucureşti.

Expoziţia aniversară de la Bucureşti, intitulată Arta băimăreană 130 (1896-2026), va fi deschisă până în 15 martie.