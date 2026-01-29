Festivalul Taste of Transylvania debutează în Ungaria

Budapesta, joi, 29 ianuarie 2026 (MTI) - Festivalul gastro-cultural Taste of Transylvania, care are deja o lungă tradiţie în Transilvania, va fi organizat pentru prima dată în Ungaria; evenimentul se va desfăşura în perioada 27-29 martie în secţiunea transilvăneană a Muzeului Etnografic în Aer Liber din Szentendre.

Pe parcursul celor trei zile de festival, bucătari renumiţi din Transilvania şi Ungaria, precum şi bucătărese ardelene vor prezenta diversitatea patrimoniului gastronomic şi cultural al regiunii. Pe lângă experienţele culinare, evenimentul va cuprinde şi concerte, lansări de carte, proiecţii de filme şi programe pentru familii – a declarat Adorján Trucza, fondatorul şi directorul festivalului Taste of Transylvania, în cadrul unei conferinţe de presă joi, la Budapesta.

El a reamintit că festivalul este organizat din 2022 în muzeul în aer liber din Lunca de Jos (jud. Harghita). Baza festivalului rămâne în zona Ghimeşului, dar tot ce se poate aduce de acolo, va fi prezentat şi la Budapesta – a menţionat Adorján Trucza.

Organizatorul principal a declarat: scopul este organizarea celui mai mare eveniment cu tematică transilvăneană din Ungaria, în anul 2026, prezentând diversitatea Transilvaniei prin cele cinci mari bucătării ale zonei (maghiară, săsească, românească, armeană şi evreiască).

Miklós Cseri, directorul general al Muzeului Etnografic în Aer Liber din Szentendre, a amintit că în anul în care a fost lansat festivalul a fost deschisă secţiunea „Transilvania” a muzeului, care de atunci a fost vizitată de sute de mii de oameni.

Pe lângă patrimoniul construit şi material, muzeul a acordat întotdeauna o mare importanţă conservării patrimoniului spiritual. Cunoştinţele care pot fi observate în gastronomia tradiţională sunt importante şi astăzi, în era aditivilor, iar acest lucru este strâns legat de unul dintre sloganurile muzeului: durabilitatea – a remarcat el.

Adorján Trucza a evidenţiat dintre locaţiile Taste of Transylvania „Örömfőzde” (Bucătăria bucuriei), unde gospodinele transilvănene vor pregăti bucate tradiţionale, în timp ce bucătari cu stele Michelin vor crea mâncăruri contemporane din aceleaşi ingrediente.

El a adăugat: sunt planificate în total 45 de programe, inclusiv prezentări de filme şi cărţi, concerte, programe pentru copii. Pe lângă cele 25 de restaurante şi cofetării care îşi vor prezenta preparatele, numeroşi mici producători din Transilvania vor aduce produsele lor la piaţa gastronomică a festivalului.

Adorján Trucza a menţionat ca unul din modelele gastronomiei pe Ilonka Rozália, gospodină din Satu Mare (Harghita) cunoscută sub numele de „mama Róza”, care participă regulat la festivalul Taste of Transylvania.

Reţeta ei este folosită pentru prepararea plăcintei din Satu Mare, o delicatesă de origine săsească, răspândită peste tot în Ţinutul Secuiesc, care este preparată diferit în fiecare sat din Transilvania. Varianta făcută de mama Róza poate fi, desigur, degustată şi la festival, iar până atunci, ca o gustare specială, se va găsi vineri şi sâmbătă la barul Vineta din Budapesta – au adăugat organizatorii.