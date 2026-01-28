Universităţile maghiare au urcat din nou în clasamentele internaţionale

Budapesta, miercuri, 28 ianuarie 2026 (MTI) - Universităţile maghiare reînnoite sunt de succes chiar şi conform standardelor internaţionale, dovadă fiind repetata lor avansare în clasamentele internaţionale - a anunţat miercuri Balázs Hankó, ministrul culturii şi inovării, în cadrul emisiunii Mokka difuzate pe canalul comercial de televiziune TV2.

Balázs Hankó a menţionat că Universitatea Semmelweis – la care a deţinut anterior funcţia de prorector responsabil cu strategia şi este în continuare profesor al Facultăţii de Farmacie – se află acum în top 200 în clasamentul şcolilor superioare medicale, întocmit de revista de specialitate Times Higher Education, fiind totodată cea mai bună universitate medicală din Europa Centrală. Se pare că am elaborat împreună cu rectorul Béla Merkely o strategie bună, iar Universitatea Semmelweis avansează pas cu pas, ceea ce înseamnă că momentan se află pe locul 186 în clasamentul universităţilor medicale din lume – a precizat el.

Conform spuselor ministrului, acesta este un pas uriaş înainte şi arată că universităţile maghiare reînnoite sunt de succes şi după standardele internaţionale. El a adăugat: dacă se consideră şi alte progrese înregistrate în alte clasamente, se observă – de exemplu – că Universitatea de Medicină Veterinară ocupă locul 59 printre universităţile de medicină veterinară, iar Facultatea de Farmacie a Universităţii Semmelweis locul 61 din lume, în timp ce Universitatea Maghiară de Ştiinţe Agricole şi ale Vieţii din Gödöllő ocupă aproximativ locul 100-101 printre universităţile de ştiinţe agricole.

Balázs Hankó a mai punctat că toate acestea arată că universităţile maghiare se află în elita mondială şi – având în vedere faptul că funcţionează în mod constant în condiţii potrivnice – s-ar putea spune că cei puternici sunt capabili să avanseze şi în condiţii potrivnice; adică universităţile maghiare, universităţile maghiare reînnoite, sunt cu adevărat puternice – a afirmat el.

Ministrul a arătat că progresul în clasamentele internaţionale înseamnă, de asemenea, că obiectivul de a avea, până în anul 2030, instituţii de învăţământ superior maghiare printre primele 100 de universităţi din lume şi printre primele 100 de universităţi din Europa este realizabil.

În cadrul emisiunii, Balázs Hankó a menţionat că în curând va fi publicat un clasament european, în care 17 universităţi maghiare se vor afla în primul eşalon, iar patru universităţi maghiare printre primele 250 din Europa. Printre condiţiile succesului, el a amintit faptul că universităţile primesc finanţări prioritare, de nivel european: în ultimii ani o mie de miliarde de forinţi (aproape 2,62 de miliarde de euro) fiind alocate pentru dezvoltarea infrastructurii.

În patru ani, numărul specializărilor clasate în top s-a triplat: în timp ce acum câţiva ani 24 de specializări se aflau în plutonul fruntaş, universităţile maghiare se clasează acum în plutonul de frunte în clasamentul a 60 de specializări.