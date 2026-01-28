Primarul General al Capitalei Budapesta: Nu voi accepta niciodată că luarea de poziţie în numele libertăţii se consideră încălcare a legii

Budapesta, miercuri, 28 ianuarie 2026 (MTI) - "Nu voi accepta niciodată şi nici nu mă voi resemna că, în patria mea, luarea de poziţie în numele libertăţii sau exprimarea opiniilor ar reprezenta o încălcare a legii, că libertatea dragostei ar putea fi interzisă, că cineva ar putea fi pedepsit pentru că crede în ceva diferit, gândeşte altceva sau iubeşte în mod diferit faţă de majoritate" - a formulat obiecţiile sale Gergely Karácsony, primarul general al capitalei maghiare, prin intermediul paginii sale de Facebook miercuri, după ce parchetul l-a acuzat de delictul încălcării libertăţii de asociere şi de întrunire.

Primarul general al Budapestei a scris pe pagina sa de Facebook următoarele: se pare că acesta este preţul pe care trebuie să îl plătim în această ţară dacă luăm poziţie în numele propriei noastre libertăţi şi a libertăţii altora, „dar dacă cineva crede că îmi poate interzice acest lucru, că mă poate descuraja sau îmi poate pune piedici mie şi oraşului meu în acest demers, se înşeală amarnic”.

El a adăugat că procuratura şi-a înaintat rechizitoriul, iar judecătoria vrea să-i aplice o amendă pecuniară fără dezbaterea cauzei, fiindcă au organizat „cel mai mare marş pentru libertate din ultimele decenii”.

În postarea sa, Gergely Karácsony a citat comunicatul parchetului: „conform esenţei rechizitoriului, în data de 16 iunie 2025, Primarul General al Capitalei Budapesta a făcut un anunţ public prin intermediul unui mesaj video încărcat pe una dintre cele mai populare platforme de socializare. În acesta, el a relatat că, în data de 28 iunie 2025, Primăria Generală a Capitalei va organiza, pe teritoriul Budapestei, o manifestare cu denumirea de Marşul „Mândria Budapestei” (Budapest Pride), referitor la care acuzatul a lansat totodată şi o invitaţie la adresa adepţilor săi.”

„Într-adevăr, lucrurile s-au întâmplat astfel; da, tocmai aşa s-au şi întâmplat; iar faptul că au venit sute de mii de oameni, că aţi venit voi, a transformat acea zi într-un miracol de neuitat, într-un punct de reper” – a reacţionat primarul general.

El a adăugat că niciodată nu va tolera situaţiile în care oamenii dornici să trăiască, să iasă la liman şi să iubească sunt pur şi simplu trădaţi de propria lor patrie, de guvern; şi că – în pofida tuturor ameninţărilor şi sancţiunilor – se va lupta împotriva acestora.