Primarul General al Capitalei Budapesta acuzat de organizarea şi coordonarea unei adunări publice ilegale

Budapesta, miercuri, 28 ianuarie 2026 (MTI) - Parchetul Arondismentelor al V-lea şi al XIII-lea din Budapesta a înaintat un rechizitoriu prin care îl acuză pe Gergely Karácsony, primarul general al capitalei maghiare, de organizarea şi coordonarea - în timpul verii trecute a - adunării publice cu denumirea de Marşul "Mândria Budapestei" (Budapest Pride), în pofida hotărârii prin care poliţia a interzis-o pe aceasta. Prin moţiunea formulată în rechizitoriu, se solicită sancţionarea primarului general cu o amendă pecuniară - a informat miercuri, printr-un comunicat, Parchetul General al Capitalei Budapesta.

Conform rechizitoriului, în data de 16 iunie 2025, Primarul General al Capitalei Budapesta a anunţat printr-un mesaj video încărcat pe una dintre cele mai populare platforme de socializare că, în data de 28 iunie 2025, Primăria Generală a Capitalei va organiza, pe teritoriul Budapestei, o manifestare cu denumirea de Marşul „Mândria Budapestei” (Budapest Pride). Acuzatul şi-a invitat adepţii la acest eveniment – se arată în comunicat.

Conform legii privind dreptul la întrunire, evenimentul se subsumează categoriei adunărilor publice, deoarece a avut ca scop exprimarea opiniilor cu privire la anumite treburi obşteşti şi oricine putea participa. Prin hotărârea adoptată în ziua de 19 iunie 2025, Inspectoratul General de Poliţie al Capitalei Budapesta a interzis desfăşurarea adunării: pe de o parte, în virtutea variantei modificate a legii privind protecţia copilului; iar pe de altă parte, deoarece o altă persoană notificase deja un eveniment de altă natură ce urma să se desfăşoare pe aceeaşi dată şi în acelaşi loc.

Acuzatul a luat la cunoştinţă hotărârea autorităţii competente în materie de organizarea adunărilor publice în ziua în care aceasta a fost adoptată; dar nu a atacat-o, deci nu a epuizat căile judecătoreşti de opoziţie. Însă a organizat adunarea în pofida hotărârii, care a formulat interdicţia. A lansat noi apeluri publice prin care a invitat populaţia să participe la adunare şi, totodată, a coordonat marşul, care a pornit în data de 28 iunie 2025 din Parcul Primăriei (Városháza Park) aflat în Arondismentul al V-lea şi s-a terminat la Cheiul Universităţii Tehnice (Műegyetem rakpart) din Arondismentul al XI-lea.

În temeiul celor de mai sus, Parchetul Arondismentelor al V-lea şi al XIII-lea din Budapesta îl acuză pe Primarul General de delictul încălcării libertăţii de asociere şi de întrunire; iar prin moţiunea formulată în rechizitoriul înaintat Judecătoriei Arondismentelor Centrale din Pesta, solicită instanţei să aplice acuzatului o amendă pecuniară fără dezbaterea cauzei – a informat Parchetul General al Capitalei.