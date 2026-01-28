În luna decembrie, numărul oaspeţilor a depăşit cu 12%, iar cel al nopţilor de cazare cu 9,2% pe cel înregistrat cu un an mai devreme

Budapesta, miercuri, 28 ianuarie 2026 (MTI) - În decembrie 2025: 1,4 milioane de oaspeţi au petrecut 3,2 milioane de nopţi în unităţile de cazare turistică din Ungaria (în cele comerciale, private şi de altă natură). Numărul oaspeţilor a fost cu 12%, iar cel al nopţilor de cazare cu 9,2% mai ridicat decât în decembrie 2024. În perioada ianuarie-decembrie 2025, numărul oaspeţilor autohtoni sosiţi în unităţile de cazare turistică a depăşit cu 3,2%, în timp ce numărul oaspeţilor din străinătate cu 12% cifra din anul precedent - a anunţat miercuri Institutul Central de Statistică (KSH).

Datele ajustate sezonier arată că în decembrie 2025, numărul oaspeţilor a crescut cu 9,3%; iar numărul nopţilor de cazare cu 6,2% faţă de decembrie 2024. Dintre oaspeţi, 70% au sosit în unităţile comerciale de cazare, unde numărul lor a crescut cu 11% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Cazările private şi de altă natură au înregistrat cu 14% mai mulţi oaspeţi decât în luna identică a anului precedent.

Numărul oaspeţilor autohtoni a crescut cu 10%, iar numărul nopţilor de cazare petrecute de ei cu 6,6% faţă de luna decembrie a anului trecut. Datele ajustate sezonier arată că numărul oaspeţilor autohtoni a sporit cu 4,7%; iar numărul nopţilor de cazare petrecute de ei cu 3,8% comparativ cu luna decembrie 2024.

Cei 604 000 de oaspeţi autohtoni au petrecut aproape 1,3 milioane de nopţi de cazare în unităţile de cazare turistică, dintre care 466 000 de persoane şi 1 milion de nopţi de cazare au fost înregistrate în unităţile de cazare comercială. Hotelurile au primit 85% dintre aceşti turişti, numărul lor crescând cu 12% faţă de anul precedent. Numărul oaspeţilor autohtoni în unităţile de cazare privată şi de altă natură a depăşit cu 7,9% cifra din decembrie 2024.

Faţă de aceeaşi lună a anului trecut, numărul oaspeţilor din străinătate a crescut cu 13%, iar numărul nopţilor petrecute de ei cu 11%. Datele ajustate sezonier arată că numărul oaspeţilor din străinătate a crescut cu 11%, iar numărul nopţilor petrecute de ei cu 8,9% comparativ cu luna decembrie 2024. Cei 819 000 de oaspeţi din străinătate sosiţi în unităţile de cazare turistică au petrecut aproape 2 milioane de nopţi de cazare; iar dintre ei, 527 000 de oaspeţi şi aproximativ 1,3 milioane de nopţi de cazare au fost înregistrate la unităţile de cazare comercială. Hotelurile au primit 87% dintre aceşti turişti, numărul lor fiind cu 8,4% mai mare faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Numărul oaspeţilor din străinătate cazaţi în unităţile private şi de altă natură a depăşit cu 17% cifra din decembrie 2024.

Institutul Central de Statistică (KSH) a scos în evidenţă faptul că, la preţuri curente, încasările totale – inclusiv TVA şi taxele locale pe turism – ale unităţilor de cazare turistică au atins cifra de 103,9 miliarde forinţi (aproape 272 de milioane de euro), cu 14% mai mult decât în aceeaşi lună a anului trecut.

În perioada ianuarie-decembrie 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, unităţile de cazare turistică au înregistrat o creştere de 7,3% a numărului oaspeţi; cifra fiind de 19,5 milioane. În unităţile de cazare turistică, numărul oaspeţilor autohtoni a crescut cu 3,2%, iar cel al oaspeţilor din străinătate cu 12% (cifrele absolute fiind de aproape 9,7 milioane; respectiv, de aproximativ 9,9 milioane) – a precizat KSH.