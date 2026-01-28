Consiliul Naţional Secuiesc organizează şi în acest an marşul de protest de la Târgu Mureş

Cluj-Napoca, miercuri, 28 ianuarie 2026 (MTI) - Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) va organiza şi în acest an, la Târgu Mureş, comemorarea şi marşul de protest din data de 10 martie, de Ziua Libertăţii Secuieşti - a informat organizaţia din Transilvania, miercuri, agenţia maghiară de presă MTI.

În apelul său mobilizator, Balázs Izsák, preşedintele CNS, a arătat că Ziua Libertăţii Secuieşti nu este doar o zi comemorativă istorică, ci are legătură deopotrivă cu prezentul şi cu viitorul.

Scrierea intitulată „Cerem suveranitate economică! Solicităm utilizarea neîngrădită a limbii materne!” afirmă că Ziua Libertăţii Secuieşti, sărbătorită pe 10 martie, este sărbătoarea simbolică a aspiraţiilor de autodeterminare internă a comunităţii secuieşti. Cei care participă la această sărbătoare nu comemorează doar secuii martiri executaţi în anul 1854, ci şi ideea pentru care şi-au ei jertfit viaţa: libertatea şi autodeterminarea comunitară, naţională – arată SZNT.

Organizaţia a accentuează faptul că Ziua Libertăţii Secuieşti nu priveşte doar în trecut, ci se referă deopotrivă la prezent şi la viitor, întrebând „dacă Ţinutul Secuiesc va avea dreptul de a influenţa mersul propriilor sale treburi şi dacă va putea dăinui ca un spaţiu geografic comunitar, unde comunitatea secuiască va putea trăi în spiritul tradiţiilor sale istorice, în sânul propriei sale culturi şi având propriile sale instituţii, respectiv folosindu-şi propria limbă maternă”.

În apelul său, CNS a arătat că actualele procese politice şi administrative din România sunt acompaniate de primejdii serioase şi că reorganizarea administrativă preconizată de partidele româneşti „a plasat din nou pe agenda politică transformarea Ţinutului Secuiesc, defavorabilă comunităţii locale”. Acest demers ar putea însemna chiar şi dezmembrarea actualului cadru administrativ-teritorial – avertizează CNS. Organizaţia adaugă că intenţia de mai sus este contrară principiului european al autodeterminării comunitare „şi constituie o ameninţare directă la adresa viitorului comunităţii secuieşti”.

Prin urmare, Ziua Libertăţii Secuieşti nu este doar o zi comemorativă, ci şi una a protestului – a accentuat organizaţia ardeleană, lansând un apel la adresa tuturor secuilor, tuturor maghiarilor din Transilvania şi tuturor oamenilor iubitori de libertate să participe la comemorare şi la defilarea care va urma acesteia.

„Prin prezenţa noastră, să transmitem următorul mesaj: Ţinutul Secuiesc este o comunitate istorică şi vrea să trăiască” – se afirmă în apelul mobilizator.

CNS accentuează faptul că statul român „poate întreprinde multe demersuri”, poate respinge din nou statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc, poate forţa persoanele care participă la marşul de protest să folosească doar trotuarul, dar nu poate rescrie gândurile participanţilor, voinţa comunităţii secuieşti cu privire la viitorul Ţinutului Secuiesc.

„Trebuie să demonstrăm acest lucru în data de 10 martie; iar, în acest scop, trebuie să fim foarte mulţi!” – a scris în încheierea apelului său preşedintele CNS.