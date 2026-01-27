Ziua Comemorării Holocaustului - Gergely Gulyás: Comemorăm o tragedie naţională maghiară

Budapesta, luni, 26 ianuarie 2026 (MTI) - În Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, noi comemorăm în primul rând o tragedie naţională maghiară în care am fost implicaţi, cu sute de mii de victime nevinovate, şi în care am fost implicaţi şi de partea făptaşilor - a declarat marţi ministrul care conduce Cancelaria Prim-ministrului, la comemorarea organizată la Centrul Memorial al Holocaustului din Budapesta.

Gergely Gulyás a declarat cu ocazia Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului că tragedia Holocaustului a avut ca părtaş naţiunea maghiară, ai cărei cetăţeni remarcabili şi nevinovaţi, inclusiv copii şi femei, au fost deportaţi, torturaţi şi ucişi, părtaş fiind şi statul ungar, care nu numai că nu şi-a protejat cetăţenii, dar a şi participat la atrocităţi „cu gânduri, cu cuvinte, cu fapte şi cu delăsare”.

Dar părtaşi au fost şi eroii care au rămas oameni în neomenie, care şi-au riscat sau sacrificat viaţa pentru a salva pe alţii – a adăugat ministrul.

El a subliniat că şi noi trebuie să ne confruntăm cu crimele şi suferinţele secolului al XX-lea, şi noi trebuie să ţinem cont de pierderile nerecuperabile pe care le-am suferit, să ne reamintim soarta, chipul, amintirea victimelor. „Trebuie să apărăm memoria, pentru ca şi memoria să ne protejeze de comiterea unor asemenea greşeli şi tragedii” – a afirmat el.

Gergely Gulyás a mai spus: astăzi Ungaria este o patrie sigură a tuturor maghiarilor. Comunitatea evreiască, care se confruntă din nou cu un antisemitism în creştere în Europa, poate trăi aici în cea mai mare siguranţă.

Trăim din nou într-o epocă a pericolelor şi războaielor – a afirmat el, subliniind că ascensiunea antisemitismului nou, care a apărut acum şi în ideologia stângii internaţionale, precum şi procesele de migraţie asociate acestuia, reprezintă o ameninţare serioasă pentru Europa şi Ungaria, pentru naţiunea maghiară în ansamblu şi, implicit, pentru evreii maghiari.

Schimbul de populaţie şi schimbarea culturală care au loc în Occident sunt însoţite de radicalizare şi de intoleranţă. Cuvintele de ură sunt urmate tot mai des de acte de ură. De aceea trebuie să tragem o limită clară: respectul necondiţionat al demnităţii umane nu poate fi negociată niciodată. „Orice formă de discriminare sau teorie rasială bazată pe origine şi aparţine celei mai întunecate perioade a trecutului şi nu poate fi permis niciodată să reapară în prezent” – a adăugat Gergely Gulyás.

Andor Grósz, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Ungaria şi preşedintele consiliului de administraţie al Centrului de Documentare a Holocaustului (HDK), a reamintit în discursul său de salut: în fiecare an, de Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, oamenii se adună pentru a aduce un pios omagiu milioanelor de victime nevinovate şi pentru a-şi aminti „adâncimea cruzimii de care sunt capabili oamenii atunci când permit ideologiilor şi intereselor egoiste ale epocii să le eclipseze umanitatea”.

El a mai spus: epoca terorii a făcut şase milioane de victime printre evrei şi zeci de mii printre romi. Noi îi vedem adesea pe aceşti martiri, evrei şi romi, ca nişte numere, ca o mulţime fără chip, ca şi cum ar fi departe de noi, cu toate că toţi au fost fiinţe umane care aveau vise, dorinţe şi sentimente, la fel ca noi.

Nu este uşor să faci să fie sensibil golul lăsat în urmă de epoca terorii. Totuşi, noi avem datoria să arătăm cum era viaţa comunităţilor evreieşti şi rome înainte de tragedie – a subliniat vorbitorul.

Studiul istoriei este dator mai ales cu cercetarea genocidului romilor. Trebuie să acordăm mult mai multă atenţie dezvăluirii atrocităţilor comise în Ungaria şi mediatizării pierderilor suferite de romi – a spus el, menţionând că acesta este motivul pentru care marea expoziţie temporară din anul acesta a HDK va prezenta holocaustul romilor, Poraimosul.

La sfârşitul comemorării, participanţii au aprins candele la zidul memorial dedicat victimelor.

La 1 noiembrie 2005, Adunarea Generală a ONU a declarat ziua de 27 ianuarie, ziua eliberării lagărului de exterminare de la Auschwitz în 1945, Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.