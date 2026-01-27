Ministru ungar: Ungaria participă şi ea la activitatea Centrului de Coordonare Civil-Militară

Budapesta, marţi, 27 ianuarie 2026 (MTI) - Ungaria participă şi ea la activitatea Centrului de Coordonare Civil-Militară, organizaţie internaţională înfiinţată pentru a sprijini procesul de dezarmare şi pace în Gaza - a anunţat marţi ministrul ungar al apărării pe pagina sa de socializare.

Kristóf Szalay-Bobrovniczky a scris în postarea sa: „Accentul se pune pe pace. Am vizitat Centrul de Coordonare Civil-Militară. Suntem mândri că ţara noastră participă la activitatea acestui organism de coordonare, sprijinind procesul de pace.”

Potrivit ministrului, centrul este „unul dintre cele mai importante locuri din lume în prezent”, unde îşi desfăşoară activitatea organizaţia internaţională înfiinţată recent de preşedintele Statelor Unite pentru a sprijini procesul de dezarmare şi pace în Gaza.

„Această organizaţie sprijină şi modelează procesul menit să aducă în sfârşit pacea în Gaza”, nimic nu poate fi mai important azi în Orientul Mijlociu – a spus Kristóf Szalay-Bobrovniczky, menţionând că „am venit aici pentru a înţelege” detaliile precise ale desfăşurării acestui proces.

Ministrul a subliniat că „există şi o implicare din partea Ungariei” şi că „participăm la proces, asigurând astfel şi siguranţa maghiarilor”.

Securitatea Orientului Mijlociu este securitatea întregii Europe, inclusiv a Ungariei – a afirmat el, adăugând că „pentru pace avem nevoie de forţă, continuăm munca”.