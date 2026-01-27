Întreprinderile din Ungaria au solicitat împrumuturi pentru IMM-uri cu dobândă fixă de 3% în valoare de peste 1000 de miliarde de forinţi

Budapesta, marţi, 27 ianuarie 2026 (MTI) - Resursele Ungariei nu aparţin Ucrainei, ci IMM-urilor din ţară, motiv pentru care guvernul pune la dispoziţie scheme de subvenţionare a dobânzilor mult mai avantajoase decât împrumuturile de pe piaţă, asigurând astfel resurse preferenţiale pentru întreprinderi - a comunicat marţi Ministerul Economiei Naţionale din Ungaria (NGM).

Comunicatul reaminteşte că, conform deciziei guvernului, începând cu 6 octombrie 2025, toate creditele din cadrul Programului Cardul Széchenyi – atât împrumuturile de lichidităţi, cât şi creditele de investiţii – vor fi disponibile în mod unitar cu o rată a dobânzii fixă de 3%. Reducerea ratei dobânzii a dus la o revigorare sistemică a creditelor acordate întreprinderilor: de la introducerea împrumutului fix de 3% pentru IMM-uri, întreprinderile au solicitat deja împrumuturi în valoare de peste 1000 de miliarde de forinţi (2,6 miliarde de euro), iar valoarea totală a contractelor semnate a depăşit 500 de miliarde de forinţi (1,3 miliarde de euro) – a precizat ministerul.

În comunicat, Richárd Szabados, secretar de stat pentru dezvoltarea IMM-urilor, tehnologie şi industrie de apărare în cadrul Ministerul Economiei Naţionale, a subliniat: intensificarea rapidă arată că mediul preferenţial al ratei dobânzii oferit de guvern este un ajutor real pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici şi mijlocii. Previzibilitatea finanţării, povara redusă a dobânzii şi accesul mai uşor oferă împreună IMM-urilor o plasă de siguranţă care susţine nu numai operaţiunile lor zilnice, ci şi realizarea investiţiilor şi creşterea întreprinderilor.

Conform materialului de referinţă ataşat la comunicat, în cele 3,5 luni de la introducerea împrumutului fix de 3% pentru IMM-uri, au fost primite 19 102 cereri care însumează 1011 de miliarde de forinţi (2,64 miliarde de euro). NGM a remarcat că acest lucru reprezintă un volum mai mare de cereri de împrumut decât cel înregistrat în mod obişnuit în decurs de 6-8 luni în anii precedenţi. Cifrele indică în mod clar că întreprinderile au răspuns rapid la condiţiile de finanţare mai favorabile – a adăugat ministerul.

Materialul de referinţă menţionează, de asemenea, că administraţia se desfăşoară într-un ritm rapid în toată ţara, întreprinderile au şi semnat deja contracte cu băncile în valoare de 525 miliarde de forinţi (1,37 miliarde de euro).