Banca Naţională a Ungariei a menţinut rata dobânzii de referinţă la 6,5%

Budapesta, marţi, 27 ianuarie 2026 (MTI) - Menţinerea unor condiţii monetare stricte şi abordarea prudentă şi răbdătoare în materie de politică monetară rămân justificate - a declarat Mihály Varga, guvernatorul Băncii Naţionale a Ungariei, în cadrul unei conferinţe de presă online organizate după reuniunea de marţi a consiliului monetar care a decis rata dobânzii.

Mihály Varga a anunţat că la prima şedinţă din acest an s-a luat o hotărâre unanimă. Consiliul evaluează în mod continuu datele macroeconomice primite şi factorii care influenţează previziunile inflaţiei, mai ales ajustările de preţuri de la începutul anului şi stabilitatea pieţelor financiare, luând decizii privind rata de referinţă de la o şedinţă la alta, în mod precaut şi bazat pe date – a subliniat el.

Conform deciziei de marţi privind rata dobânzii, condiţiile monetare nu s-au modificat, rata de referinţă rămânând la 6,5%. Aceasta a fost modificată ultima dată în septembrie 2024.

Prin această decizie, consiliul şi-a confirmat angajamentul de a atinge o ţintă de inflaţie sustenabilă de 3%. Orientarea viitoare a rămas şi ea nemodificată – a spus guvernatorul.

Indicatorii pieţei monetare rămân sensibili la evoluţiile geopolitice, de la începutul anului evenimentele geopolitice au revenit în centrul atenţiei investitorilor, provocând o schimbare semnificativă în asumarea riscurilor de piaţă săptămâna trecută. Banca centrală monitorizează impactul evoluţiilor asupra pieţelor interne şi perspectivelor inflaţiei – a explicat el, menţionând că preţurile petrolului şi gazelor au crescut semnificativ de la ultima decizie privind rata dobânzii, din cauza vremii reci.

Referindu-se la tendinţele inflaţioniste, el a subliniat că inflaţia a scăzut la 3,3% în decembrie, evoluând în banda de toleranţă a băncii centrale, o altă veste bună fiind scăderea inflaţiei de bază, la 3,8%. Guvernatorul a considerat o evoluţie pozitivă şi faptul că inflaţia a rămas în banda de toleranţă pentru a doua lună consecutivă.

„Aceasta înseamnă că avem şanse bune ca inflaţia să scadă sub ţinta de 3% la începutul anului 2026” – a declarat Mihály Varga.

Răspunzând la întrebarea unui jurnalist, el a subliniat că banca centrală nu are o ţintă privind cursul de schimb, ci doar o ţintă inflaţionistă, aceasta este prioritatea băncii, deoarece reprezintă cea mai importantă sarcină a ei, prevăzută de lege.