Viktor Orbán: Ungaria va ataca la Curtea Europeană de Justiţie regulamentul care interzice importurile de gaze naturale din Rusia

Budapesta, luni, 26 ianuarie 2026 (MTI) - Ungaria va ataca la Curtea Europeană de Justiţie regulamentul care interzice, începând din anul 2027, importurile de gaze naturale din Rusia - a scris luni premierul Viktor Orbán pe pagina sa de Facebook.

În formularea şefului guvernului maghiar: „Prin decizia de astăzi, Bruxelles-ul ar interzice, începând din anul 2027, importurile de gaze naturale din Rusia. La fel ca partidul de opoziţie Tisza”.

Viktor Orbán a explicat că demersul eurocraţilor de la Bruxelles este în mod evident o sancţiune, care putea fi adoptată doar prin unanimitate de voturi. Aşadar, Ungaria va ataca la Curtea Europeană de Justiţie regulamentul adoptat astăzi – a adăugat el.

„Trebuie să protejăm reducerea, respectiv plafonarea valorii facturilor la utilităţile publice. Nu poate exista niciun compromis în aceste privinţe!” – a încheiat premierul maghiar postarea sa.