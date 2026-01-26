Péter Szijjártó: Ungaria va demara o acţiune judiciară împotriva regulamentului REPowerEU, care a fost adoptat printr-un tertip juridic

Budapesta, luni, 26 ianuarie 2026 (MTI) – Ungaria va demara o acţiune judiciară la Curtea Europeană de Justiţie în vederea anulării regulamentului REPowerEU, care a fost adoptat printr-un tertip juridic cu scopul de a împiedica importurile de resurse de energie din Rusia – a anunţat luni, la Salonic, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului ministerului, şeful diplomaţiei maghiare a precizat că interdicţia de a achiziţiona ţiţei şi gaze naturale din Rusia este în flagrantă contradicţie cu interesele Ungariei. „Dacă nu putem cumpăra ţiţei şi gaze naturale din Rusia, înseamnă că valoarea facturilor la energie plătite de familii s-ar putea tripla; în plus, anumite fabrici s-ar putea găsi şi ele într-o situaţie dificilă din cauza creşterii preţurilor” – a avertizat el.

„Tocmai din aceste cauze, de îndată ce această decizie va fi publicată şi în formă oficială, guvernul maghiar va introduce o acţiune în faţa Curţii Europene de Justiţie, solicitând abrogarea acestui act normativ de către Curte” – a scos în evidenţă ministrul.

„Căci acest act normativ a fost adoptat printr-un tertip juridic de ultimă speţă, de vreme ce conţinutul acestuia este echivalent cu o sancţiune, iar adoptarea ei ar fi necesitat decizie unanimă. Dar pentru a eluda opoziţia guvernelor suverane, de coloratură naţională, această decizie a fost mascată – printr-un tertip – ca măsură comercială, astfel încât (pentru adoptarea sa) a fost suficientă majoritatea calificată” – a explicat el.

Péter Szijjártó a relevat că această decizie este, totodată, completamente contrară acquis-ului comunitar, întrucât Tratatele Uniunii Europene stipulează în mod clar că este de competenţa naţiunilor să decidă ce surse de energie achiziţionează şi de unde.

„Prin urmare, adoptarea regulamentului constituie un subterfugiu juridic de ultimă speţă, este frauduloasă şi contrară intereselor naţionale ale Ungariei. Renunţarea la ţiţeiul şi la gazele naturale ruseşti ar însemna o creştere enormă a valorii facturilor la utilităţile publice. Aceasta este intenţia eurocraţilor de la Bruxelles şi a partidului de opoziţie Tisza; dar noi, ca guvern suveran, de coloratură naţională, vom împiedica acest lucru” – a afirmat el.

„Prin urmare, petiţia noastră a fost redactată deja. De îndată ce această decizie va fi publicată în formă oficială, vom demara acţiunea noastră în justiţie şi vom depune eforturi ca această decizie adoptată printr-un subterfugiu să fie anulată pe cale judiciară” – a conchis diplomatul.