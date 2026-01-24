Péter Szijjártó: Guvernul ucrainean va participa la alegerile parlamentare din Ungaria sub denumirea de Partidul Tisza

Budapesta, sâmbătă, 24 ianuarie 2026 (MTI) - Şi guvernul ucrainean va participa la alegerile parlamentare din Ungaria, dar în numele Partidului Tisza. Prin urmare, scrutinul din data 12 aprilie va fi echivalent cu alegerea dintre Ucraina şi Ungaria - a replicat Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, sâmbătă, prin intermediul paginii sale de Facebook la postarea recentă a colegului său ucrainean.

Potrivit celor comunicate de minister, şeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sîbiha, a scris următoarele pe reţeaua X: „Prin blocarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, Viktor Orbán comite un nou păcat în detrimentul poporului maghiar şi al Ungariei. (…) Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar aduce mai aproape pacea; în plus, ar garanta securitatea şi prosperitatea Europei, precum şi a întregii naţiuni maghiare.”

„Dar acestea nu coincid cu voinţa lui Putin. El vrea ca războiul să continue. Prin blocarea aderării Ucrainei la UE, Viktor Orbán îndeplineşte dorinţele lui Putin. Totodată, el împiedică restabilirea păcii în Europa şi transformă Ungaria în complice al regimului de la Kremlin” – a continuat el.

„Astăzi, Orbán nu se comportă nici măcar ca Horthy Miklós; ci ca acolitul lui Hitler, Szálasi Ferenc. Acestea sunt învăţămintele celui de-Al Doilea Război Mondial” – a adăugat ministrul ucrainean.

„Ungaria şi cetăţenii maghiari merită altceva. Ungaria nu merită să se regăsească din nou în tabăra greşită a istoriei – ca şi complice al unei ideologii noi şi inumane, reprezentate de regimul lui Putin” – a conchis Sîbiha mesajul său.

În replică, Péter Szijjártó a scris că „ministrul ucrainean de externe tocmai a anunţat printr-o postare deosebit de civilizată că guvernul ucrainean va participa la alegerile parlamentare din Ungaria. Denumirea pe care acest organ o va purta este Partidul Tisza”.

„Ei vor să priveze Ungaria de suveranitatea ei, ca ţara să se alăture războiului” – a relevat şeful diplomaţiei maghiare.

„Aşadar, miza datei de 12 aprilie este: Ucraina sau Ungaria” – a atras el atenţia.