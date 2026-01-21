Visit Hungary va lansa o campanie pentru stimularea turismului intern

Budapesta, miercuri, 21 ianuarie 2026 (MTI) - Societatea pe Acţiuni Nonprofit de tip închis Visit Hungary va lansa o campanie menită să stimuleze dorinţa de a întreprinde călătorii în ţară. Sunt invitaţi să participe furnizori de servicii de cazare şi staţiuni balneare - a anunţat miercuri dimineaţă Olivér Csendes, directorul general al companiei, în cadrul emisiunii Mokka difuzate pe canalul comercial de televiziune TV2.

El a adăugat: în cadrul campaniei naţionale, li s-a cerut furnizorilor de servicii de cazare să ofere o reducere de preţ de cel puţin 5%, iar complexelor balneare să ofere o reducere de 15%. În formularea sa: toţi participanţii vor avea, în plus, libertatea de oferi reduceri suplimentare sau „de a practica ospitalitatea creativă”.

Olivér Csendes a afirmat: campania naţională de turism intern are ca scop atragerea atenţiei asupra oportunităţilor de recreere din timpul iernii, care sunt importante pentru menţinerea stării de sănătate. Potrivit informării oferite, societatea doreşte să arate tuturor că merită să călătorească prin ţară şi în timpul iernii.

Campania de comunicare integrată, numită „Reîncărcare”, se va derula în perioada 26 ianuarie – 23 februarie 2026, iar în cadrul acesteia informaţiile vor fi diseminate online, prin televiziune, prin reclame amplasate în spaţii publice şi pe reţelele de socializare, precum şi prin intermediul colaborării cu producătorii de conţinut – a enumerat el, adăugând că peste 400 de prestatori s-au înscris deja şi speră că numărul furnizorilor de servicii care se vor alătura campaniei va ajunge la 500. În cea mai recentă campanie cu conţinut similar, ofertele furnizorilor prezentate pe site-ul de web csodasmagyarorszag.hu au înregistrat peste 86 de milioane de vizualizări. Directorul general a adăugat că cererile de aderare la noua campanie pot fi depuse tot prin intermediul site-ului. Termenul limită pentru înaintarea cererilor este 22 ianuarie şi, potrivit informării publicate pe site-ul societăţii, prestatorii de servicii se pot alătura campaniei în mod gratuit.