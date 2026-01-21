Viktor Orbán: referitor la luna ianuarie, guvernul maghiar va plafona valoarea facturilor la utilităţile publice

Budapesta, miercuri, 21 ianuarie 2026 (MTI) - Referitor la luna ianuarie, guvernul maghiar va plafona valoarea facturilor la utilităţile publice, ceea ce înseamnă că va prelua de la familii consumul suplimentar datorat încălzirii din luna ianuarie sau, mai precis, costurile acestui consum suplimentar - a anunţat miercuri premierul ungar prin intermediul paginii sale de Facebook.

În mesajul video publicat după şedinţa guvernului, Viktor Orbán a afirmat că vremea extremă din luna ianuarie a pus Ungaria la grea încercare, dar ţara a trecut cu succes „testul zăpezii” din săptămâna trecută.

În timpul perioadei de ger neobişnuit, guvernul a asigurat aprovizionarea cu lemne de foc şi a pus la dispoziţia tuturor adăposturi publice încălzite – a adăugat el.

Şeful guvernului a informat că lemnele de foc necesare şi adăposturile publice încălzite vor continua să fie disponibile şi în următoarele săptămâni, dar vremea geroasă a avut ca rezultat facturi mari la încălzire, iar acestea reprezintă o povară grea pentru familii.

Viktor Orbán a justificat plafonarea valorii facturilor la utilităţile publice aferentă lunii ianuarie spunând că toată lumea se confruntă cu cheltuieli suplimentare neaşteptate şi semnificative. Plafonarea valorii facturilor la utilităţile publice înseamnă că guvernul va prelua de la familii consumul suplimentar datorat încălzirii sau, mai precis, costurile acestui consum suplimentar în ceea ce priveşte luna ianuarie – a explicat prim-ministrul.

Iarna neobişnuit de grea nu s-a terminat încă. Prin urmare, Viktor Orbán a cerut tuturor să aibă grijă de ei înşişi şi de celelalte persoane.