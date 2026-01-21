Preşedintele Parlamentului ungar s-a alăturat iniţiativei de nominalizare a lui Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace

Budapesta, miercuri, 21 ianuarie 2026 (MTI) - László Kövér, preşedintele Parlamentului Ungar, s-a alăturat iniţiativei preşedintelui Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite şi a preşedintelui Knessetului israelian de a-l nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace.

În scrisoarea adresată Comitetului Nobel, şi trimisă miercuri agenţiei maghiare de presă MTI, semnatarii scriu: pentru prima dată în istoria modernă, preşedinţii unor parlamente din diferite părţi ale lumii nominalizează în unanimitate un lider extraordinar – pe Donald J. Trump, al 45-lea şi al 47-lea preşedinte al Statelor Unite – al cărui angajament faţă de pace a schimbat lumea.

De-a lungul carierei sale din viaţa politică şi publică, preşedintele Trump a fost un susţinător dedicat al păcii, care a depus eforturi neprecupeţite pentru a promova dialogul şi soluţiile diplomatice, precum şi pentru a stabili conducerea principială la nivel global – au scris ei.

Semnatarii au inclus printre rezultatele angajamentului lui Donald Trump faţă pace: planul de pace în 20 de puncte pentru Fâşia Gaza, Acordurile Abraham, armistiţiul dintre India şi Pakistan, armistiţiul şi tratatul de pace dintre Thailanda şi Cambodgia, reconcilierea dintre Republica Democratică Congo şi Rwanda, tratatul de pace dintre Azerbaidjan şi Armenia, normalizarea economică dintre Serbia şi Kosovo, respectiv atenuarea tensiunilor dintre Egipt şi Etiopia.

Ei au precizat următoarele: „Aceste realizări, care se numără printre cele mai semnificative din istoria modernă, atestă excepţionalul talent de om de stat şi curajul neobişnuit al preşedintelui american, mulţumită cărora a reuşit să abordeze ostilităţi existente de multă vreme cu perspectiva, creativitatea şi hotărârea potrivite”.

Ghidându-se după principiile Premiului Nobel pentru Pace, ei şi-au exprimat convingerea că, în anul 2025, nimeni nu a făcut mai multe pentru promovarea păcii decât Donald Trump.

Ei au scris: există puţine persoane, dacă chiar există, care au făcut mai multe de-a lungul istoriei pentru promovarea cauzei păcii şi nimeni nu merită mai mult acest premiu decât preşedintele SUA.

În consecinţă, semnatarii îşi vor înainta nominalizarea, confirmând că realizările diplomatice ale preşedintelui Trump reprezintă un pas uriaş în direcţia instaurării păcii şi, prin urmare, îl fac demn de cea mai înaltă recunoaştere pe care o poate acorda a Comitetul – se arată în scrisoarea trimisă agenţiei maghiare de presă MTI.