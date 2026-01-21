Péter Szijjártó a reacţionat cu vehemenţă la invitarea la discuţii, în Ministerul de Externe ucrainean, a ambasadorului ungar de la Kiev

Budapesta, miercuri, 21 ianuarie 2026 (MTI) - Ucraina, prin invitarea la discuţii a ambasadorului maghiar de la Kiev, continuă să întindă coarda în relaţiile cu Ungaria. Dar oricum ar proceda ei, până când Ungaria este condusă de un guvern suveran, de coloratură naţională, banii cetăţenilor maghiari nu vor fi trimişi în ţara vecină - a afirmat miercuri, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Potrivit comunicatului ministerului, şeful diplomaţiei maghiare a relatat înaintea şedinţei guvernului ungar că ambasadorului maghiar de la Kiev a fost invitat la discuţii, după ce guvernul a clarificat că nu este nicidecum dispus să-şi dea girul la trimiterea în Ucraina a banilor cetăţenilor maghiari şi, în consecinţă, la periclitarea viitorului tinerilor.

„Nu vom fi de acord cu trimiterea în Ucraina nici măcar a unui singur forint din banii cetăţenilor maghiari; prin urmare, nu vom fi de acord ca Uniunea Europeană să cheltuiască 800 de miliarde de dolari pentru finanţarea Ucrainei în următorii zece ani” – a adăugat el.

Péter Szijjártó a precizat că vor duce până la capăt campania de colectare de semnături numită petiţie naţională, indiferent de maniera în care vor protesta ucrainienii şi de câte ori vor chema la discuţii ambasadorul maghiar.

„Ucrainenii ne-au informat că vor restricţiona călătoriile şi vizitele oficialilor guvernamentali maghiari în Ucraina Subcarpatică. Aceasta este o nouă manevră a ucrainienilor, care contravine valorilor şi normelor europene; o altă manevră anti-maghiară, deoarece este clar vor să restricţioneze menţinerea legăturilor dintre guvernul ungar şi comunitatea naţională maghiară din Ucraina Subcarpatică, ceea ce este completamente contrar tuturor normelor şi valorilor europene” – a accentuat ministrul.

„În contrast cu cele precizate, Bruxelles-ul vrea să tragă Ucraina în Uniunea Europeană. O ţară care ia măsuri dure împotriva minorităţilor naţionale şi va vrea să restricţioneze menţinerea legăturilor cu minorităţile naţionale” – a remarcat el.

„Ucraina continuă, aşadar, să întindă coarda, dar oricum ar proceda ei, până când la Budapesta funcţionează un guvern suveran, de coloratură naţională, nu vom trimite banii cetăţenilor maghiari în vederea finanţării Ucrainei” – a conchis el.