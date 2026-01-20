Guvernul ungar analizează competenţele UE

Budapesta, marţi, 20 ianuarie 2026 (MTI) - Guvernul a început o analiză sistematică a competenţelor Uniunii Europene - a declarat ministrul ungar al afacerilor europene, János Bóka, în cadrul conferinţei intitulată "Suveranitatea naţională şi competenţele UE - Extinderea competenţelor în domeniile educaţiei, culturii şi politicii familiale", care a avut loc marţi la Budapesta.

János Bóka a spus: analiza a devenit necesară deoarece din partea UE a devenit o practică generalizată extinderea pe ascuns a competenţelor sale. „Este o chestiune de suveranitate, întrucât UE se bazează pe principiul transferului de competenţe, statele membre decid în ce domenii doresc să coopereze prin intermediul instituţiilor lor” – a spus el, subliniind că, dacă statelor membre li se retrage puterea de decizie, suveranitatea acestora va fi grav afectată.

Dreptul unional câştigă teren încontinuu şi în domeniile educaţiei, culturii şi politicii familiale, iar compensările actuale nu funcţionează, astfel încât sunt necesare noi soluţii şi noi instrumente – a spus el.

Scopul analizei este de a descoperi practica extinderii pe ascuns a competenţelor în domeniile politicii economice, politicii energetice, migraţiei, statului de drept, educaţiei, culturii şi politicii familiale. De asemenea, se caută răspunsuri la întrebarea de ce instrumentele UE care protejează competenţele statelor membre nu funcţionează în practică – a spus János Bóka.

El a declarat: obiectivul nu ar trebui să fie depăşirea statelor naţionale, ci consolidarea acestora. Fără naţiuni suverane nu vorbim despre integrare, ci despre construirea unui imperiu – a spus el, adăugând: Europa este, de asemenea, o comunitate de valori împărtăşite de naţiunile participante, iar valorile comunităţilor naţionale constituie nucleul cel mai profund al suveranităţii. „Dacă renunţăm la acesta, integrarea europeană va înceta şi ea să existe” – a subliniat János Bóka.