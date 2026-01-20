EVE Power Hungary lansează în Debrecen o campanie de recrutare pentru 400 de noi angajaţi

Debrecen, marţi, 20 ianuarie 2026 (MTI) - EVE Power Hungary Kft. va lansa la sfârşitul lunii ianuarie o campanie de recrutare în Debrecen şi în zona înconjurătoare, cu scopul de a angaja aproximativ 400 de noi lucrători, în principal tehnicieni, ingineri şi personal de suport, pentru fabrica sa în construcţie la Debrecen, care va fi furnizor al BMW Group - au anunţat directorii fabricii la o conferinţă de presă marţi.

Zhang Huanting, directorul executiv al EVE Power Hungary, a subliniat că fabrica din Debrecen va fi prima lor unitate de producţie din afara Chinei, unde vor fabrica baterii cilindrice de ultimă generaţie pentru BMW, în vecinătatea fabricii de automobile BMW. Produsele lor oferă o autonomie cu 30% mai mare şi un timp de încărcare cu 30% mai rapid decât modelele anterioare, cu o autonomie de peste 900 de kilometri cu o singură încărcare – a explicat el.

El a adăugat că investiţia de la Debrecen a firmei EVE Power Hungary a ajuns într-o fază decisivă, dezvoltarea capacităţii de producţie progresează conform graficului la uzina de 450 000 de metri pătraţi, construită pe 45 de hectare, iar în perioada următoare vor fi extinse mai multe zone care susţin procesele necesare pentru începerea producţiei şi funcţionarea stabilă.

Directorul executiv a declarat: investiţia a fost precedată de câţiva ani de pregătiri, societatea se bizuie pe cunoştinţele locale şi pe specialiştii locali pe termen lung, iar lansarea producţiei în serie este prevăzută pentru a doua jumătate a anului 2027.

Tom Rong, directorul de resurse umane al EVE Energy, compania-mamă a EVE Power Hungary, a indicat: în prezent au 165 de angajaţi, iar în cursul extinderii planificate pentru prima jumătate a anului 2026 se caută tehnicieni, ingineri şi personal de suport care doresc să lucreze într-un mediu internaţional şi sunt deschişi la dezvoltarea profesională pe termen lung. „Există deja un interes semnificativ pentru aceste posturi, zilnic suntem contactaţi de potenţiali colaboratori din regiune care doresc să dobândească experienţă în industria bateriilor” – a adăugat el.

Pentru a asigura o forţă de muncă calificată, a fost stabilit şi continuă să se dezvolte o cooperare strânsă cu patru facultăţi ale Universităţii din Debrecen şi cu centrul local de formare profesională – a spus el, menţionând că societatea participă în mod regulat la târguri de locuri de muncă şi evenimente de orientare profesională.