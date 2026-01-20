Angajaţii din sectorul public mai pot solicita până la miezul nopţii anularea a un milion de forinţi din creditul pentru locuinţă

Budapesta, marţi, 20 ianuarie 2026 (MTI) - Angajaţii din sectorul public ungar mai pot solicita până la miezul nopţii anularea unui milion de forinţi (2 591 euro) din creditul existent pentru locuinţă, însă programul va continua şi după această dată - a declarat, marţi dimineaţă, Zsófia Koncz, secretar de stat pentru familii din cadrul Ministerului Culturii şi Inovării, în emisiunea matinală a postului public de ştiri M1.

Zsófia Koncz a explicat că cei care depun cererea în luna ianuarie pot primi chiar în februarie, într-o singură tranşă, suma netă de un milion de forinţi pentru reducerea creditului ipotecar contractat înainte de 1 ianuarie 2026. Aceasta a adăugat că programul va continua şi în următoarea perioadă, iar de atunci sprijinul va putea fi folosit ca avans pentru viitoare credite sau pentru acoperirea ratelor lunare ale creditelor contractate după data de 1 ianuarie.

Secretarul de stat a calificat această formă de sprijin pentru locuinţă drept una unică, deoarece poate fi combinată cu măsuri anterioare şi se adresează unui cerc larg de persoane – celor care „lucrează zilnic în interesul public”.

Zsófia Koncz a vorbit şi despre scutirea de impozit pe venit pentru mamele sub 30 de ani şi despre deducerea fiscală pentru familii, precizând că acestea trebuie declarate în fiecare an, la începutul anului. În schimb, în cazul mamelor cu mai mulţi copii – respectiv în cazul mamelor sub 40 de ani cu doi copii şi al tuturor mamelor cu trei copii – este suficientă o singură cerere pentru scutirea de impozit, iar aceasta rămâne valabilă pe viaţă. Până în prezent, zeci de mii de persoane au solicitat deja acest beneficiu – a menţionat specialista.

De asemenea, deducerea fiscală pentru familii s-a dublat începând cu luna ianuarie, măsură care afectează un milion de familii şi „deschide o nouă eră şi pentru taţi”, deoarece acolo unde mama este scutită de impozit pe venit, tatăl poate beneficia de deducerea fiscală – a explicat secretarul de stat.

Aceasta a subliniat că toate informaţiile sunt disponibile pe site-ul Administraţiei Naţionale Fiscale (NAV), iar prin formularul numit „Anyácska” se poate solicita simultan atât scutirea de impozit pe venit, cât şi deducerea fiscală pentru familii. Dacă cineva nu depune declaraţia acum, beneficiile pot fi recuperate retroactiv la depunerea declaraţiei anuale de venit – a precizat Zsófia Koncz.