Universitatea Sapientia a cumpărat o parte din casa natală a matematicianului Bolyai János, din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, luni, 19 ianuarie 2026 (MTI) – Universitatea Sapientia a achiziţionat o parte din casa natală a lui Bolyai János, din Cluj-Napoca; în imobilul din centrul istoric va fi amenajată şi o expoziţie itinerantă dedicată renumitului matematician transilvănean şi tatălui său – a anunţat, luni, la Cluj-Napoca, rectorul Márton Tonk, în cadrul unei conferinţe de presă.

Rectorul universităţii maghiare private din Transilvania a precizat că procesul îndelungat de achiziţie imobiliară s-a încheiat la sfârşitul anului trecut. Universitatea a cumpărat primul etaj al clădirii cu două niveluri situată în centrul Clujului şi intenţionează să facă schimburi ulterioare de proprietăţi. Scopul este ca prin schimbul de părţi aflate în coproprietate, instituţia să deţină atât primul etaj, cât şi mansarda.

Acesta a subliniat că universitatea este „sensibilă” atunci când pe piaţa imobiliară din Cluj şi Transilvania devin disponibile clădiri care reprezintă o parte importantă a patrimoniului cultural naţional maghiar şi a istoriei ştiinţei. Márton Tonk a evidenţiat că tranzacţia este rezultatul unei „bune cooperări instituţionale” între universitate, Fundaţia Sapientia, Fundaţia Sapientia Hungariae din Budapesta şi Eparhia Reformată din Transilvania.

Răspunzând unei întrebări din partea agenţiei ungare de presă MTI, rectorul a explicat că imobilul situat în apropierea Pieţei Unirii se află într-o stare bună, dar necesită renovarea acoperişului şi reconfigurarea funcţională a spaţiilor interioare, care au fost „fragmentate” şi folosite pentru închiriere pe platforme online de cazare. Universitatea doreşte să redea clădirii monument istoric atmosfera sa burgheză originală şi să îi refacă acoperişul – a subliniat acesta.

Márton Tonk a vorbit şi despre alte investiţii imobiliare ale instituţiei. Acesta a menţionat că se află în curs de renovare Casa Bocskai, unde funcţionează rectoratul, iar finalizarea este prevăzută pentru luna martie. Datorită soluţiilor moderne, vor putea fi valorificate şi spaţiile neutilizate până acum. În casa natală a principelui transilvănean Bocskai István vor fi organizate şi evenimente publice.

În clădirea de pe strada Napoca, achiziţionată de universitate, lucrările sunt în prezent oprite din cauza vremii geroase; acolo se lucrează la refacerea acoperişului, urmată de lucrări la subsol şi de reamenajări funcţionale – a adăugat rectorul.

De asemenea, construcţia campusului universitar din Sfântu Gheorghe avansează conform graficului, cu termen de finalizare în toamna anului 2027. Placa de beton de la etajul al doilea al clădirii principale este gata, iar clădirile căminului şi cantinei sunt la stadiul de structură, acoperişul cantinei fiind deja izolat. Au fost finalizate forajele pentru 260 de sonde geotermale, adânci de 100 de metri, care vor asigura încălzirea şi apa caldă a campusului.

Răspunzând unei alte întrebări din partea agenţiei ungare de presă MTI , Márton Tonk a afirmat că finanţarea necesară pentru finalizarea investiţiilor este asigurată.

Întrebat de un jurnalist, în ce măsură ar putea afecta o eventuală schimbare de guvern în Ungaria finanţarea universităţii susţinută de statul ungar, rectorul a explicat că Sapientia EMTE este partener strategic al oricărui guvern ungar în funcţie. Existenţa instituţiei nu este o chestiune de politică de partid, ci „o problemă de politici naţionale dincolo de orice dispută”, având în vedere că peste o treime dintre tinerii maghiari din Transilvania studiază aici. Rectorul a mai adăugat că în ultimii ani universitatea a beneficiat de un sprijin strategic şi financiar solid din partea actualului guvern de la Budapesta.