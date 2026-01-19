MOL a semnat o scrisoare de intenţie privind achiziţia pachetului majoritar din Compania Petrolieră a Serbiei (NIS)

Budapesta, luni, 19 ianuarie 2026 (MTI) – Grupul MOL a semnat o scrisoare de intenţie obligatorie din punct de vedere juridic cu Gazprom Neft privind achiziţia participaţiei de 56,15% deţinută de aceasta în compania sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS). Prin realizarea tranzacţiei, MOL ar putea prelua responsabilităţi semnificative de acţionar şi drepturi de conducere în societatea care operează singura rafinărie de petrol din Serbia, consolidându-şi astfel prezenţa pe piaţa energetică din Europa Centrală şi de Sud-Est – a anunţat, luni după-amiază, compania petrolieră, pe site-ul bursei.

Potrivit scrisorii de intenţie, tranzacţia se extinde nu doar asupra rafinăriei de la Pančevo, ci şi asupra reţelei de retail a NIS, precum şi asupra portofoliului de explorare şi producţie de hidrocarburi al companiei.

MOL a precizat că finalizarea tranzacţiei necesită, între altele, aprobarea OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA), precum şi alte avize din partea guvernului şi autorităţilor sârbe.

Potrivit comunicatului, Zsolt Hernádi, Preşedinte-Director general al Grupului MOL, a declarat că, în calitate de furnizor regional de energie de încredere, doresc să contribuie la dezvoltarea Europei Centrale şi de Sud-Est. Acesta a subliniat că de mulţi ani au o cooperare profesională excelentă cu partenerii sârbi. MOL este angajat să consolideze împreună cu statul sârb securitatea aprovizionării Serbiei şi a întregii regiuni.

Pentru suveranitatea energetică a ţărilor fără ieşire la mare este nevoie de cooperarea unor rafinării locale puternice şi predictibile, precum şi de implicarea unor parteneri solizi. În acest sens, Grupul MOL poartă negocieri cu compania naţională de petrol din Emiratele Arabe Unite, ADNOC, pentru ca aceasta să se alăture ca acţionar minoritar în structura de proprietate a NIS, astfel încât MOL să îşi păstreze pachetul majoritar şi drepturile de control. „Suntem pregătiţi pentru această sarcină şi continuăm discuţiile cu partenerii noştri” – a explicat Directorul general în comunicat.

Potricit documentului, rafinăria de la Pančevo are o istorie de peste o jumătate de secol: combinatul şi-a început activitatea în anul 1968 şi de atunci joacă un rol decisiv în aprovizionarea energetică a Serbiei. Capacitatea anuală de procesare este de aproximativ 4,8 milioane de tone. Rafinăria produce în principal combustibili diesel şi benzină de calitate Euro 5 conform standardelor UE, gaz petrolier lichefiat, produse petrochimice, păcură, bitum şi alte produse petroliere.

Pe lângă nivelul tehnologic şi structura produselor, reţeaua de comerţ en-gros, logistică şi retail a NIS se integrează bine în portofoliul regional al Grupului MOL. Compania operează aproximativ 400 de staţii de alimentare în Serbia, România şi Bosnia şi Herţegovina, astfel încât tranzacţia ar putea consolida şi mai mult strategia orientată către consumator a MOL.

NIS deţine, de asemenea, un portofoliu semnificativ de active în domeniul explorării şi producţiei de hidrocarburi: compania dispune de aproximativ 173 de milioane de barili echivalent petrol în rezerve 2P (exploatabile), iar producţia zilnică de ţiţei şi gaze naturale, în Serbia, depăşeşte 20 000 de barili echivalent petrol. În plus, NIS deţine licenţe de explorare pe teritoriul României şi al Bosniei şi Herţegovinei – se mai arată în comunicat.