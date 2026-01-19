Ministrul sârb al Energiei: MOL şi Gazpromeft au ajuns la un acord privind vânzarea pachetului rusesc de acţiuni din compania petrolieră sârbă

Belgrad, luni, 19 ianuarie 2026 (MTI) – Compania ungară de petrol şi gaze, MOL, şi grupul rus Gazpromneft au ajuns la un acord privind achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni ruseşti deţinut în Compania Petrolieră a Serbiei (NIS), iar condiţiile contractului de vânzare-cumpărare vor fi transmise şi administraţiei americane – a anunţat, luni, ministrul sârb al Energiei, Dubravka Dedovic Handanovic.

Aceasta a adăugat că Serbia a reuşit să îşi îmbunătăţească poziţia şi va putea majora în viitor participaţia sa în NIS cu 5 procente. Astfel, pachetul de acţiuni al statului sârb va depăşi o treime, ceea ce îi va conferi drepturi decizionale mai largi şi va permite protejarea intereselor cetăţenilor sârbi – a precizat ministrul.

Referindu-se la potenţialii parteneri din Emiratele Arabe Unite, Dubravka Dedovic Handanovic a subliniat că, potrivit aşteptărilor, aceştia vor face parte din tranzacţie, iar termenul-limită pentru finalizarea negocierilor este 24 martie.

Ministrul sârb a calificat drept important faptul că MOL s-a angajat să nu închidă rafinăria de la Pancevo şi să menţină nivelul de producţie, iar dacă va fi necesar, să îl crească.

Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a sancţionat NIS în octombrie, în cadrul măsurilor punitive impuse împotriva sectorului energetic rus. Ca urmare a sancţiunilor, livrările de ţiţei prin conducta Adria (JANAF), via Croaţia, au fost suspendate, iar producţia a fost oprită la rafinăria de la Pancevo, singura rafinărie de petrol din Serbia.

În data de 31 decembrie însă, OFAC a emis o licenţă specială pentru companie. În baza acesteia, a fost reluată procesarea în rafinărie, importul de ţiţei şi anumite tranzacţii financiare. Totodată, Statele Unite au permis ca NIS să negocieze până la data de 24 martie 2026 vânzarea activelor deţinute de partea rusă în rafinărie. Transportul de ţiţei prin JANAF a fost reluat în data de 13 ianuarie, după o pauză de aproximativ 100 de zile; în prima săptămână au fost livrate 85 000 de tone, iar în săptămâna următoare sunt aşteptate încă 35–45 000 de tone.

Compania rusească Gazprom deţine 11,3% din acţiunile NIS, iar filiala sa Gazpromneft 44,9%. Statul sârb deţine în prezent 29,87%, restul acţiunilor fiind împărţite între mici acţionari.