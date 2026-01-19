Ministru ungar: Guvernul a depăşit cu mult angajamentul privind menţinerea valorii reale a pensiilor

Budapesta, luni, 19 ianuarie 2026 (MTI) - Guvernul ungar a reuşit să depăşească în mod semnificativ angajamentul de a menţine valoarea reală a pensiilor - a declarat, luni, Gergely Gulyás, şeful Cancelariei Prim-ministrului Ungariei, într-un mesaj video, publicat pe pagina sa de Facebook.

Gergely Gulyás a afirmat că Human Rights Watch, una dintre numeroasele organizaţii ale lui George Soros, a publicat un raport rău intenţionat despre situaţia pensionarilor din Ungaria.

Ministrul a precizat că, în acest context, a trimis o scrisoare răspunzând organizaţiei, în care afirmaţia esenţială este că guvernul a reuşit să depăşească cu mult angajamentul asumat înainte de anul 2010, potrivit căruia va menţine valoarea reală a pensiilor.

Potrivit afirmaţiei sale, în Ungaria, pensia medie era în anul 2010 de 97 000 de forinţi (1 279 lei), în timp ce în ianuarie 2026 – ţinând cont de cea de-a 13-a pensie şi de prima tranşă a celei de a 14-a pensii – media lunară depăşeşte 286 000 de forinţi (3772 lei).

Aceasta înseamnă că, luând în calcul şi inflaţia, puterea de cumpărare a pensiilor a crescut cu 48% în perioada guvernării actuale – a subliniat politicianul.

Gergely Gulyás a adăugat că, în acest an, a fost introdusă a 14-a pensie, din care urmează să fie plătită prima tranşă. De la 1 ianuarie pensiile au fost majorate cu 3,6%, iar a 13-a pensie va continua să fie plătită.

Ministrul s-a referit şi la rata de înlocuire – adică ce procent din salariul anterior primeşte o persoană la pensionare. În Ungaria, aceasta este de 78% în cazul bărbaţilor, faţă de 68% în Uniunea Europeană şi 63% în statele OECD. În cazul femeilor, indicatorul este de 72,8% în Ungaria, comparativ cu media UE de 68% şi media OECD de 62,4%.