Mercedes începe producţia de serie a noului model electric GLB, la Kecskemét

Budapesta, luni, 19 ianuarie 2026 (MTI) - Mercedes va începe la Kecskemét producţia de serie a noului model GLB complet electric, ceea ce va permite fabricii să producă în curând până la 350 000 de automobile pe an, apropiind astfel Ungaria de obiectivul de a fabrica anual un milion de maşini - a anunţat, luni, la ceremonie, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, potrivit comunicatului MAE Ungar.

Şeful diplomaţiei de la Budapesta a participat la evenimentul de lansare a producţiei, organizat de Mercedes-Benz, unde a subliniat că acest pas reprezintă un nou pilon important al strategiei de dezvoltare a companiei germane, oferă o bază solidă pentru viitorul portofoliu şi constituie, în acelaşi timp, un mare succes pentru Kecskemét şi pentru Ungaria.

Acesta a arătat că Mercedes a construit la Kecskemét a doua mare uzină a grupului şi cea mai mare fabrică de automobile din Ungaria, care este „pur şi simplu de neoprit”, deoarece apar constant veşti despre relocarea producţiei unor noi modele, lanţul de furnizori pentru bateriile electrice a fost scurtat la maximum, iar de aproximativ patru ani amplasamentul funcţionează exclusiv pe bază de energie regenerabilă.

„Suntem mândri că, datorită investiţiilor realizate aici, în curând vor putea fi produse, anual, până la 350 000 de automobile, ceea ce ne apropie de obiectivul nostru strategic ca Ungaria să joace în liga de elită a ţărilor capabile să fabrice un milion de maşini pe an” – a declarat ministrul.

Compania angajează în prezent 4 500 de persoane, fiind cel mai mare angajator din regiune, iar fără Mercedes judeţul Bács-Kiskun nu ar fi reuşit să îşi dubleze producţia industrială în ultimii zece ani, de la aproximativ 1 800 de miliarde de forinţi (4,66 miliarde euro), la 3 800 de miliarde de forinţi (9,84 miliarde euro) – a adăugat Péter Szijjártó.

Acesta a subliniat că tranziţia sectorului auto către electromobilitate avansează neîntrerupt, iar succesul viitor al fiecărei ţări va depinde în mare măsură de rolul pe care îl va putea juca în acest proces de importanţă istorică.

„Astăzi, putem afirma fără nicio exagerare că Ungaria a ajuns în avangarda mondială a noii ere a industriei auto electrice. Ungaria a devenit una dintre fortăreţele europene ale electromobilităţii. Aceasta este o performanţă uriaşă a Ungariei, a economiei maghiare, a companiilor investitoare, a familiilor maghiare şi a fiecărui cetăţean maghiar” – a apreciat ministrul.

Acesta a informat că în ultimii unsprezece ani, în Ungaria, au fost realizate 452 de investiţii majore în sectorul auto, în valoare totală de 6800 de miliarde de forinţi (17, 6 miliarde euro), care au creat 65 000 de noi locuri de muncă, iar valoarea producţiei industriei auto a depăşit cu mult 10 000 de miliarde de forinţi (25,89 miliarde euro) anual.