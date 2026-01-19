Institutul Nézőpont: Tot mai multe persoane se aşteaptă la victoria electorală a lui Viktor Orbán

Budapesta, luni, 19 ianuarie 2026 (MTI) - În Ungaria a crescut ponderea celor care se aşteaptă la victoria lui Viktor Orbán la alegerile parlamentare din 12 aprilie - reiese din cel mai recent sondaj al Institutului Nézőpont, ale cărui detalii au fost comunicate, luni, într-un comunicat remis Agenţiei Ungare de Presă (MTI).

Potrivit documentului, tot mai multe semne indică faptul că nici cei apropiaţi partidului Tisza nu mai cred într-o victorie electorală a lui Péter Magyar. Pe lângă faptul că inclusiv institutele de cercetare asociate opoziţiei se exprimă tot mai prudent pe această temă, în cercurile apropiate partidului Tisza a început deja pregătirea opiniei publice pentru un scenariu de criză al opoziţiei, prin acuzarea din timp a partidelor de guvernământ de fraudă electorală.

Rezultatele sondajului realizat săptămâna trecută de Institutul Nézőpont arată că această nesiguranţă în rândul opoziţiei este fundamentată. Faţă de noiembrie anul trecut, în ansamblul populaţiei, a crescut de la 50, la 53% ponderea celor care consideră că Viktor Orbán va câştiga din nou următoarele alegeri parlamentare, în timp ce cu un punct procentual mai puţin sunt cei cred acelaşi lucru despre Péter Magyar.

În paralel, se pare că scade şi proporţia celor indecişi în această privinţă – se arată în comunicat.

Având în vedere că în ultima perioadă nu s-au înregistrat schimbări semnificative în sprijinul acordat partidelor, potrivit datelor de la începutul lunii ianuarie, publicate săptămâna trecută de Institutul Nézőpont, Fidesz şi-a stabilizat avantajul faţă de partidul Tisza, astfel că nu este surprinzător că, pe măsură ce se apropie alegerile, tot mai mulţi se aşteaptă la victoria lui Viktor Orbán – se mai precizează în document.