Péter Szijjártó: Viktor Orbán a primit invitaţie la consiliul de pace din Gaza din partea lui Donald Trump

Budapesta, duminică, 18 ianuarie 2026 (MTI) – Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a primit invitaţie la consiliul de pace din Gaza din partea preşedintelui american Donald Trump – a declarat Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, în emisiunea "Ziarul de duminică" a postului public Radio Kossuth.

Ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior a declarat că s-a întâlnit zilele trecute cu ambasadorii ţărilor Uniunii Europene. Deoarece, în opinia sa, Bruxelles-ul face tot posibilul pentru a influenţa alegerile parlamentare din Ungaria, există şanse mari ca şi ambasadorii ţărilor liberale, pro-război şi pro-Ucraina să facă acelaşi lucru.

El a subliniat: le-a spus clar ambasadorilor că nu va fi tolerat din partea nimănui punerea la îndoială a caracterului democratic al alegerilor, crearea de tensiuni sau încercarea de-a discrediteze alegerile dacă acestea nu vor fi câştigate de „partidul bruxellez”.

Péter Szijjártó a precizat: i-a informat pe ambasadori că oricine ar acţiona în acest fel se poate aştepta la condiţii de lucru foarte dificile în viitor şi, răspunzând la o întrebare, a explicat că acest lucru înseamnă că cei vizaţi nu vor putea să depăşească nivelul de şef de departament în administraţia publică ungară atunci când vor dori să discute cu cineva – el însuşi garantează acest lucru.

S-a vorbit şi despre negocierea de către MOL a achiziţionării companiei petroliere sârbe NIS, după ce Péter Szijjártó s-a deplasat joi la Belgrad pentru a discuta această chestiune.

După cum a explicat, MOL, ca una dintre cele mai mari companii energetice din regiune, negociază cu proprietarul majoritar rus al companiei petroliere sârbe vânzarea participaţiei ruseşti şi discută cu guvernul sârb, care este proprietarul minoritar, despre cooperarea în viitor.

Acordul este aproape de finalizare – a spus el, adăugând că ar fi un pas uriaş înainte în privinţa securităţii energetice, dar şi a preţurilor din regiune, dacă rafinăriile de petrol din Slovacia, Ungaria şi Serbia ar putea funcţiona în mod integrat.

MOL negociază, iar guvernul ungar oferă sprijin diplomatic deplin – a spus ministrul, care a calificat drept o ştire falsă zvonul că Mol ar dori să închidă rafinăria din Pančevo.

În cursul discuţiei s-a menţionat şi faptul că prim-ministrul ungar Viktor Orbán a primit invitaţie la consiliul de pace din Gaza din partea preşedintelui american Donald Trump.

Péter Szijjártó a declarat că invitaţia este considerată ca o onoare şi, bineînţeles, se va participa la lucrările consiliului de pace, iar prim-ministrul i-a dat instrucţiuni să informeze administraţia americană în acest sens.

El a subliniat că „activitatea de promovare a păcii” a lui Donald Trump este mult apreciată în întreaga lume, el reprezintă speranţa şi în procesul de pace din Gaza, iar Ungaria este interesată de pacea în Orientul Mijlociu, deoarece situaţia de securitate din această regiune are un impact major asupra situaţiei de securitate din Europa Centrală.