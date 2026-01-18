Israel-Palestina - Viktor Orbán a publicat scrisoarea de invitaţie a lui Donald Trump la Consiliul de Pace din Gaza

Budapesta, duminică, 18 ianuariea 2026 (MTI) - Sâmbătă, prim-ministrul Viktor Orbán a publicat pe reţeaua de socializare scrisoarea în care preşedintele american Donald Trump invită Ungaria să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza, totodată a anunţat că a acceptat invitaţia.

În scrisoarea sa, preşedintele american descrie eforturile de consolidare a păcii în Orientul Mijlociu ca fiind extrem de importante, istorice şi extraordinare, şi scrie că aceste eforturi marchează începutul unei abordări noi şi îndrăzneţe a gestionării conflictelor globale.

Trump aminteşte că a prezentat la sfârşitul lunii septembrie planul său de pace pentru Gaza, care a câştigat rapid sprijinul multor lideri din lumea arabă, Israel şi Europa, iar în noiembrie, planul a primit susţinere şi din partea Consiliului de Securitate al ONU.

„Este timpul să transformăm aceste vise în realitate” – scrie preşedintele american. După cum a precizat, în centrul planului se află Consiliul de Pace, „cel mai pasionant şi cel mai semnificativ organism creat vreodată”, care va fi înfiinţat ca o nouă instituţie internaţională şi ca organism de guvernare tranzitoriu.

„Eforturile noastre vor reuni acele naţiuni remarcabile care sunt gata să-şi asume nobila responsabilitate de a construi o pace durabilă, care li se acordă doar celor care sunt pregătiţi să dea primii un exemplu bun” – scrie Trump, care afirmă că organismul urmează să se reunească în viitorul apropiat.

„În calitate de preşedinte al consiliului, invit oficial Ungaria să se alăture ca membru fondator şi să devină stat semnatar al cartei Consiliului de Pace, fiind reprezentată de dumneavoastră” – se arată în scrisoare.

„Acest consiliu va fi unic, aşa ceva nu s-a mai văzut până acum!” – scrie Donald Trump. Conform scrisorii, fiecare stat membru poate decide singur cine îl va reprezenta la reuniunile organismului. Preşedintele a scris că a ataşat scrisorii planul său de pace în 20 de puncte şi carta Consiliului de Pace.

„Aştept cu nerăbdare să colaborăm pe termen lung şi în viitor, pentru a crea pace, prosperitate şi măreţie pentru întreaga lume” – cu aceste cuvinte îşi încheie scrisoarea preşedintele american.

„Dacă Trump, atunci pace! Poşta a mai adus o scrisoare. Eforturile Ungariei pentru pace sunt recunoscute! Preşedintele Trump ne-a cerut să ne alăturăm Consiliului de Pace ca membru fondator. Bineînţeles, am acceptat invitaţia preşedintelui, care ne onorează” – a scris prim-ministrul în postarea sa de pe pagina de socializare.