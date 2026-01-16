Viktor Orbán: Prin intermediul consultării naţionale, fiecare maghiar poate spune acum "nu" finanţării Ucrainei şi războiului (Partea a 3-a)

Pentru maghiari, 2026 va fi deopotrivă anul pericolelor şi al oportunităţilor - a afirmat prim-ministrul ungar. Premierul Viktor Orbán a afirmat că probabilitatea apariţiei pericolelor trebuie diminuată, iar oportunităţile trebuie exploatate: alegerile din aprilie vor fi decisive în acest sens.

El a continuat spunând că din aceste motive partidele de guvernământ susţin următoarele: cu ocazia alegerilor din 2026, trebuie votată opţiunea sigură; deci dacă se va asigura continuitatea şi capacitatea de acţiune a actualelor forţe guvernamentale; ele vor putea evita pericolele, iar ţara va putea profita de oportunităţi.

Dacă Ungaria va schimba macazul şi va alege calea Bruxelles-ului, dacă vor învinge forţele favorabile Bruxelles-ului, se va trece la economia de război, ceea ce va spori primejdiile şi va provoca ţării daune enorme – a accentuat Viktor Orbán.

Şeful statului maghiar a adăugat: dacă ţara va continua pe calea maghiară, va putea profita de oportunităţi. El a explicat că, în acest an, salariul minim va creşte cu 11%, se vor extinde scutirile de impozit pe venit acordate mamelor, împrumuturile imobiliare cu dobândă preferenţială de 3% sunt în plină expansiune, au fost introduse reduceri de impozite pentru întreprinderile mici şi mijlocii; iar în plus, se va introduce şi a 14-a pensie.

Viktor Orbán a menţionat că, până la sfârşitul anului, salariul mediu al institutorilor, învăţătorilor şi profesorilor va depăşi suma de 900000 de forinţi (se va apropia de nivelul de 11900 de lei), în timp ce în administraţia publică, în sectorul social şi cel cultural vor exista creşteri salariale de 15%; iar programele anterioare de majorări salariale vor fi, de asemenea, în desfăşurare – de exemplu în sistemul judiciar şi în sectorul gospodăririi apelor.

Viktor Orbán a precizat: propunerea partidelor de guvernământ este continuarea pe această cale; evitarea alegerii căii Bruxelles-ului şi a trecerii la economia de război; deci continuarea pe calea maghiară, pe cea a economiei de pace.