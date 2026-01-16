Potrivit lui Viktor Orbán, UE mizează pe înfrângerea ruşilor pe frontul de luptă cu ajutorul armatei ucrainene, după care ruşii vor plăti despăgubiri şi toată lumea îşi va recupera banii. Europenii vor primi înapoi de la Rusia banii pe care i-au dat ucrainienilor, iar ruşii care au provocat pagubele vor plăti pentru reconstrucţia Ucrainei – a rezumat el planul de la Bruxelles.

Banii contribuabililor europeni, sute de miliarde de euro vor fi irosiţi pornind de la această ipoteză, în situaţia în care Europa nu are bani – a avertizat el.

Premierul a adăugat: niciun expert serios nu ar afirma că ruşii pot fi învinşi pe câmpul de luptă, cu atât mai puţin în aşa măsură încât să poată fi obligaţi să plătească despăgubiri.

„Ideea depăşeşte până şi domeniul basmelor. Aşadar, ei le servesc cetăţenilor din Europa de Vest o poveste, prin care ţin sub control nemulţumirile lor sau întrebările lor fondate pe bunul simţ, o poveste care în mod evident este falsă” – a spus el.

Conform aşteptărilor premierului, această situaţie va continua în Europa de Vest până când oamenii de acolo se vor revolta, aşa cum s-ar întâmpla în Ungaria în mai puţin de o săptămână, într-o astfel de situaţie.

Cei din Occident storc bani de la oameni pentru a finanţa războiul şi, văzând că Ungaria nu este dispusă să facă acest lucru, i-au pus în faţă o listă de cereri – a subliniat el.

Premierul a adăugat că cererile au fost formulate în diverse documente europene, care cuprind numeroase pretenţii: anularea impozitării multinaţionalelor şi a impozitelor bancare; nu se spune încă nimic despre pensia pentru a 14-a lună, dar se doreşte eliminarea pensiei pentru a 13-a lună; se cere reformarea sistemului de protecţie a familiei şi a sistemului de sprijin pentru „prima casă”.

Totuşi, Ungaria se află astăzi într-o poziţie favorabilă, deoarece „în ultimii ani m-am opus întotdeauna pretenţiilor ca maghiarii să plătească mai mult, să nu facă lucruri care nu sunt pe placul Bruxelles-ului. Am exercitat dreptul de veto, i-am refuzat şi, dacă a fost necesar, ne-am revoltat, aşa cum s-a întâmplat în cazul migraţiei” – a reamintit el.

Prim-ministrul a mai spus că guvernul a adunat cererile Bruxelles-ului faţă de Ungaria într-un document pe l-a dat publicităţii. Astăzi, fiecare maghiar poate citi raportul oficial despre lucrurile bune pe care vor să le elimine sau să le schimbe – a remarcat el.

Premierul a avertizat: Europa este din ce în ce mai implicată în război, ţări importante ale UE au semnat în ultimele săptămâni un acord pentru ca, în viitor, să trimită militari şi să menţină trupe staţionate în Ucraina. Prin urmare – a continuat el – este evident că va creşte presiunea asupra statelor membre ale UE, astfel şi asupra Ungariei, pentru a trimite tineri maghiari în Ucraina, ca soldaţi.

Potrivit evaluării prim-ministrului există, prin urmare, o teamă legitimă că forţele pro-ucrainene, Coaliţia Democratică şi partidul Tisza vor ceda acestei presiuni, aşa cum au cedat tuturor presiunilor de până acum, şi că, mai devreme sau mai târziu, dacă Ungaria va avea un guvern pro-Bruxelles, tinerii vor fi trimişi în Ucraina. Viktor Orbán a considerat acest lucru ca un pericol real care trebuie prevenit cu orice preţ.

El a declarat că guvernul nu doreşte să trimită în Ucraina nici tineri maghiari, nici arme şi nici bani, nu vrea să fie implicat şi nu vrea să permită „să fim atraşi” în acest război.

El a apreciat că nu există un consens naţional privind această chestiune, cea mai acută temă de dezbatere cu privire viitorul maghiarilor fiind poziţia faţă de război. El a reamintit că Ungaria nu a reuşit să rămână în afara Primului şi celui de-al Doilea Război Mondial, care au început, ambele, ca războaie europene. În opinia prim-ministrului, cea mai importantă întrebare pentru următorii ani este dacă Ungaria va avea puterea de a rămâne în afara războiului, în ciuda presiunii internaţionale enorme.

(va urma)