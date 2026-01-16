Viktor Orbán: Prin intermediul consultării naţionale, fiecare maghiar poate spune acum "nu" finanţării Ucrainei şi războiului (Partea 1)

Budapesta, vineri, 16 ianuarie 2026 (MTI) - Prin intermediul consultării naţionale, fiecare maghiar are acum posibilitatea de a spune "nu" finanţării Ucrainei şi războiului şi de a spună, împreună cu guvernul, că nu vom plăti, nu contaţi pe noi, nu vom schimba măsurile de protecţie socială din Ungaria – a subliniat prim-ministrul vineri, în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!" a postului public Radio Kossuth.

Viktor Orbán a mai spus că vremea extremă a fost o încercare pentru toată lumea, dar, în ansamblu, „ţara a rezistat testului zăpezii”. El a explicat că ţara este capabilă să organizeze viaţa nu numai în condiţii normale, ci şi în circumstanţe extraordinare. Prim-ministrul şi-a exprimat recunoştinţa faţă de cei care au trebuit să îndepărteze pericolul, care au asigurat circulaţia, operatorilor drumurilor publice, lucrătorilor feroviari, poliţiştilor, personalului care gestionează situaţiile de urgenţă şi armatei.

Viktor Orbán a avertizat că pericolul încă nu s-a terminat, poate apărea oricând poleiul şi că se aşteaptă la vreme foarte rece, pot veni chiar şi ninsori abundente. Să avem grijă unii de alţii, în special de copii şi de cei vârstnici – a recomandat prim-ministrul, cerând tuturor să fie prudenţi în activităţile lor.

Avem rezerve de gaz din belşug, am început iarna cu rezerve cu mult peste 40% din consumul anual – a explicat prim-ministrul.

Viktor Orbán a afirmat că nici măcar nu este nevoie să se folosească rezervele sau, dacă va trebui, trebuie folosit doar un procent mic, deoarece livrările sosesc în continuu. Aprovizionarea cu gaz a ţării nu a fost întreruptă – a adăugat premierul.

În ceea ce priveşte sprijinul UE pentru Ucraina, el a spus: potrivit calculelor făcute de Bruxelles, Europa a cheltuit până acum 193 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei. El a remarcat: americanii au mai multă minte şi au ieşit din această afacere la momentul potrivit. Europenii nu urmează această cale, ei tind să ignore regulile bunului simţ, liderii de la Bruxelles oferă în mod constant sprijin financiar Ucrainei, aproape necondiţionat – a adăugat el. El a subliniat că o parte din cei 193 de miliarde de euro reprezintă împrumuturi, dar toată lumea ştie că Ucraina nu va putea niciodată să ramburseze sumele împrumutate.

El a reamintit că UE nu dispune de resurse financiare pe care să le acorde Ucrainei în acest an şi în anul următor, prin urmare s-a decis contractarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro – însă, în urma unei „lungi şi sângeroase bătălii care a durat până noaptea târziu”, Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia nu participă la acest împrumut.

El a menţionat, de asemenea, că ucrainenii au depus acum o cerere de finanţare pe o perioadă de zece ani, în valoare de 800 de miliarde de euro. Mărimea acestei sume ar trebuie să îţi taie respiraţia – a spus el, adăugând că, potrivit calculelor guvernului, suma ar fi suficientă pentru a plăti toate pensiile din Ungaria timp de patruzeci de ani şi toate sprijinele acordate familiilor maghiare timp de şaizeci de ani.

El a subliniat: consultarea naţională oferă acum fiecărui maghiar posibilitatea de a spune „nu” finanţării Ucrainei şi războiului şi de a spune, împreună cu guvernul, că nu vom plăti, nu contaţi pe noi, nu vom schimba măsurile de protecţie socială din Ungaria.

(va urma)