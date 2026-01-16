Un nou program de promovare a sănătăţii a fost lansat în municipiile Satu Mare şi Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely, vineri, 16 ianuarie 2026 (MTI) - Un nou program de promovare a sănătăţii, finanţat din fonduri europene, a fost lansat în municipiile Satu Mare şi Hódmezővásárhely. Scopul iniţiativei este sprijinirea planificării sarcinilor şi extinderea diferitelor programe de screening - a informat vineri Árpád Kallai, directorul general al Centrului de Servicii Medicale al Municipiului Hódmezővásárhely şi al Oraşului Makó (Hódmezővásárhelyi és Makói Egészségügyi Ellátó Központ - HMEEK).

La evenimentul de prezentare a proiectului – pentru care a fost alocat un buget total de 2,387 de milioane de euro (920 de milioane de forinţi) – medicul primar specialist a reamintit că, în ultimii ani, în instituţiile sistemului sanitar ungar au fost realizate investiţii în valoare de 6 miliarde de forinţi (de peste 15,5 milioane de euro) în cadrul unor programe de cooperare transfrontalieră. El a adăugat că toate proiectele s-au concentrat pe păstrarea sănătăţii, depistarea din timp a îmbolnăvirilor şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

Proiectul, lansat în colaborare cu Ordinul Surorilor Milostive din Sătmar Organizat după Regulile Sfântului Vincent de Paul, se va derula până în luna noiembrie a anului 2027 şi va avea ca scop abordarea unor chestiuni de natură demografică prin îmbunătăţirea stării de sănătate a femeilor şi conştientizarea problemelor legate de fertilitate – a precizat directorul de spital.

Profesor doctor Szabolcs Várbíró, şeful clinicii de ginecologie aferente Universităţii din Szeged, a explicat că numărul naşterilor a scăzut cu 15-20% în ultimii cinci ani în Ungaria. Potrivit anchetelor realizate, familiile au în medie cu un copil mai puţin decât şi-ar dori.

Mărirea gradului de conştientizare a pacienţilor cu privire la starea lor de sănătate poate contribui la naşterea fiecărui copil dorit – a informat medicul primar specialist.

În cadrul proiectului, HMEEK va achiziţiona echipamente de diagnostic şi terapeutice moderne – inclusiv ecografe, sisteme de monitorizare fetală, colposcoape utilizate pentru examinarea stării preneoplazice a colului uterin şi/sau a vaginului, precum şi echipamente pentru intervenţii chirurgicale laparoscopice – a enumerat liderul proiectului.

László Láng, managerul de proiect din cadrul Ordinului Surorilor Milostive din Sătmar Organizat după Regulile Sfântului Vincent de Paul, a declarat că la Satu Mare se va înfiinţa, după modelul celui care funcţionează deja de multă vreme la Hódmezővásárhely, un birou de promovare a sănătăţii, care pentru România înseamnă o noutate. Acesta va a organiza campanii de păstrare a sănătăţii şi va oferi consiliere.

Un alt obiectiv al proiectului este asigurarea de screening cardiovascular şi oncologic mobil – destinat prevenirii cancerului de piele, de prostată, de colon precum şi al celui mamar – pentru cel puţin o mie de pacienţi din localităţile mai mici ale judeţului Satu Mare. Proiectul va implica medicii de familie din zonele rurale, iar examenele de specialitate necesare testărilor vor fi efectuate în regim ambulatoriu de către medici specialişti, care se vor deplasa o dată pe lună cu echipamente medicale moderne la cabinetele medicilor de familie – a spus doctorul.

În cadrul proiectului, specialiştii în psihopedagogie ai Centrului de Terapie şi Recuperare „Fericitul Episcop Scheffler János” – afiliat Ordinului Surorilor Milostive – vor efectua testarea cognitivă, psihologică şi senzorial-motorică a aproximativ 500-600 de copii preşcolari de grupă mare în treizeci de grădiniţe din localităţile mai mici ale judeţului Satu Mare. Scopul testării este asigurarea, în cazul acelor copiii care au nevoie, că vor beneficia de îngrijire adecvată înainte de începerea studiilor primare – a precizat managerul proiectului.