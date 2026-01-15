Wizz Air lansează ruta cu numărul 1000

Budapesta, joi, 15 ianuarie 2026 (MTI) - Wizz Air a inaugurat ruta cu numărul 1 000 din reţeaua sa, compania aeriană din Ungaria conectând în prezent 200 de destinaţii din peste 50 de ţări - se arată in comunicatul companiei remis, joi, agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit documentului, doar în anul 2025, Wizz Air a lansat peste 300 de rute noi. În luna noiembrie a anului trecut, compania a pus în exploatare cea de-a 250-a aeronavă a flotei sale, iar în luna ianuarie a acestui an a sărbătorit pasagerul cu numărul 500 de milioane pe rutele sale internaţionale. La sfârşitul anului trecut, compania a marcat şi pasagerul cu numărul 60 de milioane din Ungaria.

Pentru Wizz Air anul trecut a reprezentat perioada unei extinderi puternice şi bine direcţionate. Compania şi-a consolidat poziţia pe principalele sale pieţe şi a deschis noi baze la Bratislava, Varşovia Modlin, Chişinău, pe aeroportul Bucureşti Băneasa, la Suceava, Târgu Mureş, Tuzla, Podgorica şi Erevan, punând astfel bazele unei creşteri continue în anii următori – se mai arată în comunicat.