Viktor Orbán: Prin planul de finanţare pentru Ucraina, Bruxelles-ul pune realitatea între paranteze

Budapesta, joi, 15 ianuarie 2026 (MTI) - Prin planul de finanţare pentru Ucraina, prezentat, miercuri, de Comisia Europeană, nu doar rezultatul summitului UE din decembrie este pus între paranteze, ci şi realitatea - a declarat, joi, premierul ungar, Viktor Orbán, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Bruxelles-ul nu renunţă. Miercuri, Comisia Europeană a prezentat planul de finanţare pentru Ucraina. Prin acesta, nu doar rezultatul summitului UE din decembrie este pus între paranteze, ci şi realitatea”, a scris Viktor Orbán.

Potrivit premierului, la Bruxelles se visează la despăgubiri din partea Rusiei şi se reafirmă din nou angajamentul faţă de finanţarea războiului şi susţinerea necondiţionată a Ucrainei, fără să-i deranjeze înaintarea maşinii de război ruseşti, de situaţia financiară dificilă a Europei sau de opinia cetăţenilor europeni.

„Merg mai departe pe calea războiului. În Europa au rămas puţine guverne care să li se poată opune”, a subliniat şeful executivului de la Budapesta.

Acesta a accentuat că Ungaria reprezintă excepţia. În ultimii ani, am învăţat să ne apărăm interesele: în timpul crizei financiare am construit o economie bazată pe muncă şi o ţară prietenoasă faţă de familii, în timpul crizei migraţiei ne-am închis graniţele şi de atunci nu permitem intrarea migranţilor, iar de la izbucnirea războiului facem tot posibilul ca Ungaria să rămână în afara conflictului şi a finanţării acestuia”, a atras atenţia Viktor Orbán.

„Dar Bruxelles-ul nu va privi pasiv acest lucru. Acesta a fost mesajul anunţului lor de ieri. Nu există alternativă, din nou ne-a venit rândul să spunem nu Bruxelles-ului. Să nu aibă nimeni iluzii: doar guvernul nostru poate spune nu. Dar pentru aceasta avem nevoie de sprijinul tuturor maghiarilor iubitori de pace. Mai întâi prin petiţia naţională, apoi la alegerile din aprilie”, a concluzionat premierul.