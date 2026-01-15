S-a finalizat sistemul de încălzire geotermală într-un nou cartier al oraşului Szeged

Szeged, joi, 15 ianuarie 2026 (MTI) - Instalarea sistemului de încălzire geotermală a fost finalizată într-un nou cartier din Szeged, în zona de termoficare Rókus II, astfel a fost completat proiectul de dezvoltare lansat în 2018, prin care ponderea utilizării energiei regenerabile în sistemul de termoficare al localităţii a crescut la 40% - a anunţat joi Gábor Bozsó, directorul tehnic al companiei de termoficare Szegedi Távfűtő Kft.

Cu ocazia evenimentului de prezentare a proiectului, directorul a menţionat că au fost construite nouă sisteme geotermale care constituie una din cele mai mari dezvoltări energetice din istoria oraşului. Datorită acestor sisteme, 95% din cele 27 000 de locuinţe cu termoficare la distanţă din Szeged sunt acum alimentate parţial cu energie termică din sursă regenerabilă.

Înaintea acestei dezvoltări, compania municipală de termoficare consuma în medie 27-28 de milioane de metri cubi de gaz pe an, acum însă, datorită investiţiilor, acest consum a fost redus cu 10 milioane de metri cubi, ceea ce implică şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon de la 55 000 de tone la 35-40 000 de tone – a precizat directorul tehnic.

Specialistul a explicat: conform planurilor, după reglarea fină a sistemului, peste 2-3 ani, jumătate din gazul natural utilizat anterior va putea fi înlocuit cu surse regenerabile. În ultimii opt ani, Szegedi Távfűtő Kft. a cheltuit aproximativ 5-6 miliarde de forinţi din resurse proprii pentru modernizarea centralelor termice, în vederea utilizării eficiente a energiei geotermale în sistem.

Gábor Bozsó a subliniat: prin izolarea clădirilor prefabricate şi utilizarea sistemelor cu pompe de căldură – care ar necesita şi cooperarea asociaţiilor de proprietari – 80-90% din consumul de gaz anterior ar putea fi înlocuit cu energie regenerabilă.

Tamás Ézsiás, manager de proiect la investitorul Geo Hőterm Kft., a precizat: în timpul derulării proiectului – al cărui buget se ridică la 1,735 miliarde de forinţi (4,5 milioane de euro) şi a fost implementat cu sprijin UE în proporţie de 60% – a fost forat un puţ de producţie de 2000 de metri adâncime, din care se extrag în medie orară 80 de metri cubi de apă termică cu temperatură de 93-94 de grade Celsius, de la o adâncime cuprinsă între 1675 şi 1950 de metri. Apa termală este transportată prin conducte de termoficare izolate până la centrala termică Rókus, care deserveşte 5000 de locuinţe şi 37 de instituţii; aici, energia este transferată în mai multe etape prin schimbătoare de căldură cu plăci, apoi apa răcită ajunge la cele două puţuri de reinjectare de 1800 de metri, realizate în cadrul proiectului.

Compania a lansat o nouă dezvoltare, ca parte a unui proiect susţinut de Fondul Elveţian, în cursul căruia vor fi instalate echipamente de separare a gazelor la puţurile de producţie ale celor nouă sisteme geotermale, cu scopul de a separa metanul dizolvat în apa termală. Conform calculelor preliminare, dezvoltarea ar fi finalizată în aprilie 2027 şi va înlocui aproape 1,8 milioane de metri cubi de gaze naturale pe an – a spus managerul.