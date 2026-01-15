Oficiul Central de Statistică din Ungaria: În noiembrie, producţia industrială a scăzut cu 5,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 2,0% faţă de luna precedentă

Budapesta, joi, 15 ianuarie 2026 (MTI) - În noiembrie 2025, volumul producţiei industriale a fost cu 5,4% mai mic decât cu un an în urmă. Indicele ajustat în funcţie de zilele lucrătoare este acelaşi cu indicele neajustat - a confirmat joi Oficiul Central de Statistică (KSH) în a doua sa estimare.

Raportul adaugă că marea majoritate a subsectoarelor industriei prelucrătoare au înregistrat o scădere.

Pe baza datelor ajustate sezonier şi în funcţie de zilele lucrătoare, producţia industrială a fost cu 2,0% mai mică decât în octombrie 2025.

În noiembrie anul trecut, volumul exporturilor industriale a fost cu 5,5% mai mic decât cu un an în urmă. Producţia de vehicule, care reprezintă 28% din vânzările la export ale industriei prelucrătoare, a scăzut cu 9,4%, în timp ce volumul producţiei de calculatoare, produse electronice şi optice – cu o pondere de 18% – a crescut cu 16,6%.

Vânzările interne ale industriei au fost cu 8,0% mai mici decât în aceeaşi lună a anului precedent, în timp ce vânzările din industria prelucrătoare au scăzut cu 6,6%.

Producţia industriei prelucrătoare – care are o pondere decisivă, de 94% din totalul industriei – a scăzut cu 5,7%, producţia mineritului, care reprezintă o pondere mică, a scăzut cu 11,8%, în timp ce cea a industriei energetice (electricitate, gaz, furnizarea de abur, aer condiţionat) a scăzut cu 2,1%.

KSH a subliniat: volumul producţiei de vehicule – sectorul cel mai important, cu o pondere de 25% din producţia industrială – a scăzut cu 4,7% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Producţia de vehicule rutiere a scăzut cu 1,9%, în timp ce producţia de piese pentru vehicule rutiere a scăzut cu 9,2%.

Producţia de calculatoare, produse electronice şi optice – care reprezintă 13% din producţia industriei prelucrătoare – a depăşit nivelul din noiembrie 2024 cu 7,0%. Analizând cele două sub-sectoare majore, se observă o creştere de 62% în cazul producţiei de computere şi unităţi periferice, în acelaşi timp producţia de componente electronice şi plăcilor de circuite a scăzut cu 33%.

În perioada ianuarie-noiembrie 2025, producţia industrială a scăzut cu 3,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Volumul vânzărilor externe, care a reprezentat 64% din totalul vânzărilor, a scăzut cu 2,6%, în timp ce vânzările interne, care au reprezentat 36%, au scăzut cu 4,6%.

Producţia a scăzut în unsprezece din cele treisprezece subsectoare ale industriei prelucrătoare, cea mai mare scădere, de 12,3%, fiind înregistrată în producţia de echipamente electrice. Producţia în cel mai mare subsector, fabricarea de vehicule, a scăzut cu 4,5%. Volumul producţiei a crescut în două subsectoare: cu 12,9% în fabricarea de calculatoare, produse electronice şi optice, respectiv cu 1,9% în prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din hârtie şi activitatea tipografică – a comunicat KSH.