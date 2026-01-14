Primar interimar maghiar la conducerea oraşului Huedin

Cluj-Napoca, miercuri, 14 ianuarie 2026 (MTI) - Norbert Dézsi, care a ocupat până acum postul de viceprimar, a devenit primar interimar al oraşului Huedin, după ce Mircea Morosan, aflat la cel de-al cincilea mandat de primar, şi-a dat demisia miercuri. Norbert Dézsi a declarat agenţiei ungare de presă MTI că va continua munca şi că se bazează pe sprijinul colegilor săi în chestiunile specifice maghiarilor.

Mircea Morosan, care a condus până acum orăşelul din judeţul Cluj, a anunţat miercuri pe pagina sa de socializare că renunţă la mandatul de primar. Ales din partea PNL şi aflat la al cincilea mandat, primarul şi-a justificat plecarea în primul rând prin faptul că nu are suficient sprijin pentru a lua măsurile uneori nepopulare pe care le necesită actuala situaţie economică dificilă.

El a reamintit că – spre deosebire de alegerile anterioare, când a fost susţinut de 60-70% din electorat – în alegerile locale din 2024 din România a câştigat mandatul cu doar o treime din voturi. El a apreciat că acest sprijin nu este suficient pentru a lua decizii „uneori dure”.

Odată cu plecarea lui Morosan, atribuţiile primarului vor fi îndeplinite temporar de Norbert Dézsi, fostul viceprimar ales din partea UDMR – a anunţat consiliul local.

Norbert Dézsi a declarat miercuri agenţiei ungare de presă MTI că şi el a fost surprins de decizia primarului, dar va continua munca începută, contând pe sprijinul colegilor săi. El a precizat că lucrează de 14 ani la primăria oraşului considerat centrul Ţării Călatei, iar primăria are „o echipă bună”.

El a spus că vor continua activitatea până la alegerile interimare, considerând că cea mai importantă sarcină este adoptarea bugetului pentru anul 2026. El a adăugat: la fel ca până acum, se bazează pe sprijinul colegilor săi consilieri inclusiv în adoptarea proiectelor care ţin de comunitatea maghiară.

În consiliul local al Huedinului, care are în componenţă şi satul Bicălatu, funcţionează coaliţia PNL-UDMR care există şi la nivel judeţean, fiecare organizaţie politică având câte patru reprezentanţi în consiliul local format din 15 membri. PSD şi USR au câte doi consilieri, iar Forţa Dreptăţii (FD) şi AUR câte unul, la care se adaugă şi un consilier independent.

Mircea Morosan a câştigat mandatul în 2024 cu 30,5% din voturi, în timp ce locul al doilea i-a revenit lui Csaba Kudor, candidatul Alianţei Dreptei Unite (ADU), cu 26,7% din voturi. Candidatul UDMR, István Antal s-a clasat pe locul al treilea, cu 18,5%.

Maghiarii reprezintă aproape 23% din populaţia oraşului Huedin, care are aproximativ 8 000 de locuitori, iar în zona de influenţă a oraşului există sate cu majoritate maghiară.