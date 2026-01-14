Hunor Kelemen: Edictul adoptat de către Dieta de la Turda nu şi-a propus să mântuiască Pământul, ci să îl facă locuibil

Cluj-Napoca, miercuri, 14 ianuarie 2026 (MTI) - Edictul adoptat de către Dieta de la Turda în anul 1568 nu şi-a propus să mântuiască Pământul, ci să îl facă locuibil, oferind răspunsul potrivit la o situaţie socială foarte specifică, pentru o Transilvanie în care convieţuiau diferite confesiuni - a afirmat Hunor Kelemen, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), marţi seara la Cluj-Napoca, în cadrul slujbei festive ţinute cu ocazia Zilei Libertăţii Religioase.

Ceremonia desfăşurată la Biserica Unitariană din Cluj a comemorat edictul adoptat la data de 13 ianuarie 1568, la Turda, de către Dieta Transilvaniei, rezoluţia care a consacrat prima dată prin lege, pe teritoriul Europei, dreptul la libertatea religioasă şi a conştiinţei.

În discursul său, Hunor Kelemen a arătat că Edictul de la Turda „şi-a asumat realitatea credinţei comune, dar de formă variabilă, în Dumnezeu” recunoscând că această realitate nu poate fi dirijată prin mijloacele puterii politice, dar nici trebuie.

El a evidenţiat faptul că Dieta de la Turda a adoptat o decizie politică îndrăzneaţă, fiindcă a stabilit limite deţinătorilor puterii politice. Membrii Dietei au proclamat că există un spaţiu în care statul nu ar trebui să intervină. „Pentru că, unde credinţa devine instrumentul exercitării puterii statale; mai devreme sau mai târziu, totul va deveni un asemenea mijloc. Iar acolo unde libertatea de conştiinţă este încălcată, comunitatea va rămâne treptat fără aer” – a afirmat el.

Preşedintele UDMR a adăugat că diversitatea nu poate fi eliminată fără a distruge însăşi coexistenţa, căci libertatea dobândeşte sens numai în prezenţa altora şi există numai când recunoaşte şi libertatea altora.

Hunor Kelemen a trasat o paralelă între Edictul de la Turda şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirmând că „formularea se modifică, dar enunţul fundamental nu: libertatea începe acolo, unde demnitatea umană devine intangibilă”.

În discursul său, Ciprian-Vasile Olinici – secretarul de stat pentru culte al Guvernului României – a explicat că rezoluţia de la Turda reprezintă o piatră de hotar nu numai în istoria Transilvaniei, ci şi în istoria europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Esenţa sa este deosebit de actuală: recunoaşterea faptului că diversitatea religioasă nu reprezintă o ameninţare la adresa ordinii sociale, ci o realitate care trebuie abordată prin dialog, toleranţă şi reguli clare.

În mesajul său transmis cu ocazia comemorării, Nicuşor Dan, Preşedintele României, a relevat – în concordanţă cu vorbitorii prezenţi – că semnificaţia Edictului de la Turda transcende caracterul său ecleziastic. Şeful statului român a scris că edictul proclamă principiul responsabilităţii împărtăşite, conform căruia „unitatea în diversitate” constituie fundamentul solidarităţii sociale, al stabilităţii, încrederii şi păcii.

În legătură cu Edictul de la Turda şi cu cea de-a 458-a aniversare a întemeierii Bisericii Unitariene, István Kovács, episcopul Bisericii Unitariene Maghiare, a vorbit despre relevanţa contemplării trecutului şi importanţa înţelegerii adevărate. El a anunţat că Biserica Unitariană a declarat anul 2026 nu numai „Anul Misiunii” ci şi „An Memorial Balázs Ferenc”, marcând 125 de ani de la naşterea preotului unitarian şi scriitorului ardelean.

Yoshinori Shinohara – maestru spiritual budist şi secretar general al filialei japoneze a organizaţiei internaţionale Religiile pentru Pace – a accentuat semnificaţia globală a Edictului de la Turda, descriind activităţile internaţionale ale organizaţiei sale ce au ca scop combaterea violenţei şi promovarea păcii.

La slujbă, alături de preoţi ai bisericilor istorice maghiare şi române, au rostit rugăciuni şi reprezentanţi ai religiei budiste, respectiv islamice.

În decursul ceremoniei a avut loc şi decernarea Premiului „Principele Ioan Sigismund Zápolya”, instituit de Biserica Unitariană Maghiară. Anul acesta, istoricul literar şi profesorul emerit al Universităţii din Szeged, Mihály Balázs, a primit distincţia – meritele sale fiind evidenţiate prin laudatio de către Sándor Kovács, rectorul Institutului Teologic Protestant.

El a scis în laudatio că opera ştiinţifică a laureatului este de maximă relevanţă în ceea ce priveşte cercetarea antitrinitarianismului şi a toleranţei religioase transilvănene din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, precum şi studiul istoriei ideilor unitariene; iar activitatea sa – care poate fi considerată fondatoare de şcoală în istoria literară – a arătat unei serii de generaţii că „merită să ne cunoaştem trecutul în toată complexitatea sa”.

Mihály Balázs a afirmat că acceptă premiul, care poartă numele unicului principe de religie unitariană, nu în calitate de unitarian şi nici de persoană (originară) din Transilvania, ci în numele comunităţii de cercetători din care face parte.

Slujba s-a încheiat la statuia lui Dávid Francisc, primul episcop al Bisericii Unitariene, unde administratorul laic principal al bisericii, Emőd Farkas a ţinut un discurs. El a arătat că libertatea religioasă nu este de la sine înţeleasă, ci o responsabilitate reinterpretată în permanenţă, „o practică vie, care există doar atâta timp, cât o exercităm zi de zi”.

Ceremonia s-a încheiat cu depunerea unei coroane de flori la statuia episcopului unitarian care a fondat biserica.