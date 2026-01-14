Europarlamentar Fidesz: Fracţiunea Patrioţilor depune o moţiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen

Bruxelles, miercuri, 14 ianuarie 2026 (MTI) - Fracţiunea Patrioţi pentru Europa din Parlamentul European (PE) depune o moţiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, în legătură cu acordul comercial UE-Mercosur - a anunţat Csaba Dömötör, europarlamentar Fidesz, miercuri, la Bruxelles.

În declaraţia sa dată jurnaliştilor ungari, Csaba Dömötör a subliniat: „scandalul e în toi” din cauza acordului cu Mercosur, deoarece acesta ar deschide pieţele UE în faţa economiilor uriaşe din America de Sud.

Ursula von der Leyen doreşte să semneze acordul înainte ca Parlamentul European să-şi dea aprobarea – a atras atenţia deputatul. Acesta este unul dintre motivele pentru care fracţiunea Patrioţilor din PE depune o moţiune de cenzură împotriva ei – a spus el, adăugând că moţiunea de cenzură ar putea fi inclusă deja pe ordinea de zi a sesiunii plenare de săptămâna viitoare.

„Ne opunem acordului din mai multe motive” – a declarat Csaba Dömötör, explicând că deschiderea pieţei ar însemna că fermierii europeni ar trebui să concureze cu companiile gigantice sud-americane. Ţările Mercosur sunt cei mai mari exportatori agricoli din lume, importurile din America de Sud reprezintă o valoare de 22 de miliarde de euro, comparativ cu exporturile UE, care au o valoare de 3-4 miliarde de euro. Acest decalaj nu poate decât să se adâncească după încheierea acordului – a menţionat deputatul.

Din perspectiva Ungariei, europarlamentarul a subliniat că sectoarele aviculturii, apiculturii şi etanolului sunt cele mai vulnerabile la consecinţele negative ale acordului. El a descris ca factor agravant faptul că producătorii sud-americani nu sunt supuşi aceloraşi reglementări stricte de mediu care se aplică producătorilor şi fermierilor europeni. În plus – a subliniat el -, producătorii din afara UE utilizează numeroase substanţe chimice şi procese care sunt interzise în UE din cauza efectelor lor nocive asupra sănătăţii. El a menţionat, ca circumstanţă agravantă şi faptul că, în acelaşi timp cu deschiderea pieţei, Comisia Europeană doreşte să reducă subvenţiile agricole cu 20% în noul buget pe termen lung al UE.