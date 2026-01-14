Condiţia fizică a elevilor din Ungaria se îmbunătăţeşte neîntrerupt

Budapesta, miercuri, 14 ianuarie 2026 (MTI) - Conform datelor culese de Uniunea Maghiară de Sport Şcolar (MDSZ), condiţia fizică a elevilor se îmbunătăţeşte neîntrerupt.

Evaluarea cunoscută sub acronimul şi denumirea de NETFIT® – Testul Naţional Unitar de Fitness Destinat Elevilor (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt) a început luni în şcolile generale şi liceele din Ungaria, fiind coordonat de către MDSZ. În decursul anului şcolar anterior, evaluarea a avut loc pentru a unsprezecea oară, fiind înregistrate – într-un total de 3744 de locaţii de testare participante – datele referitoare la forma fizică a 664457 de elevi.

Potrivit informaţiilor furnizate de către Uniunea Maghiară de Sport Şcolar (MDSZ), din interpretarea datelor NETFIT® aferente anului şcolar precedent, reiese că rezultatele se apropie de cele înregistrate înainte de pandemia de coronavirus. În ceea ce priveşte indicele de masă corporală, fetele au reuşit să repete nivelurile înregistrate în anul şcolar 2023-2024, care reprezintă cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani. Condiţia fizică a şcolarilor, deşi continuă să se îmbunătăţească, nu a atins încă nivelurile de dinaintea pandemiei. Rezultatele înregistrate în ultimii doi ani şcolari în aşa-numitele „Şcoli Active” – participante la programul de evaluare – confirmă că nivelul îmbunătăţirii formei fizice a elevilor depăşeşte cu mult media şi demonstrează în mod clar eficacitatea programului.

În anul şcolar 2024-2025, la patru ani după pandemie, se vedea deja clar că şcoala şi orele zilnice de educaţie fizică au exercitat un impact pozitiv semnificativ asupra condiţiei fizice focusate pe starea de sănătate a elevilor, iar media naţională a Indicelui de Condiţie Fizică Instituţională (IFI – Intézményi Fittségi Index) a continuat să crească. În pofida rezultatelor pozitive înregistrate, nivelul condiţiei fizice a elevilor încă nu a atins cel de dinaintea pandemiei.