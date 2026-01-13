Ungaria nu acceptă acordul de liber schimb dintre UE şi America de Sud

Budapesta, marţi, 13 ianuarie 2026 (MTI) - Ungaria va merge până la capăt şi nu va accepta ca Uniunea Europeană să adopte acordul de liber schimb încheiat cu ţările din America de Sud, cunoscut sub denumirea de Mercosur - a declarat, luni, István Nagy, ministrul ungar al Agriculturii, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat că Guvernul de la Budapesta va face tot posibilul pentru ca acordul să nu intre în vigoare. În cazul în care preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna acordul, guvernul ungar se va adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, întrucât toate clauzele de protecţie incluse în document nu oferă o protecţie suficientă pentru fermierii europeni.

Nu vom renunţa, nu ne vom resemna, a accentuat István Nagy, adăugând că prin acest demers urmăresc obţinerea unei amânări astfel încât acordul de liber schimb dintre UE şi America de Sud să nu intre niciodată în vigoare, deoarece acesta ar însemna sfârşitul agriculturii europene.

Guvernul naţional se află întotdeauna de partea fermierilor maghiari, a mai afirmat ministrul ungar al Agriculturii în postarea sa.