Budapesta, marţi, 13 ianuarie 2026 (MTI) - Preşedintele Ungariei a stabilit data alegerilor parlamentare pentru 12 aprilie, se arată într-un comunicat remis, marţi, de Administraţia Prezidenţială, agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit documentului, Tamás Sulyok, preşedintele Ungariei, prin decizia semnată marţi, a stabilit data alegerilor generale pentru deputaţii Parlamentului Ungariei din anul 2026.

În comunicat se arată că alegerile libere reprezintă unul dintre pilonii de bază ai democraţiei reprezentative, iar alegerile parlamentare constituie un moment esenţial al exprimării suveranităţii poporului, în cadrul căruia fiecare cetăţean maghiar cu drept de vot poate decide, în mod liber şi responsabil, asupra destinului Ungariei.

În conformitate cu atribuţiile sale constituţionale, preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, a stabilit, prin decizia semnată marţi, data alegerilor generale pentru deputaţii Parlamentului Ungariei din anul 2026 – se mai precizează în comunicat.

Scrutinul în Ungaria – respectând tradiţiile constituţionale anterioare – va avea loc în data cea mai devreme permisă de Legea fundamentală şi de Legea privind procedura electorală, respectiv în data de 12 aprilie, se mai subliniază în comunicat.

Şeful statului îi îndeamnă pe cetăţenii Ungariei să profite de posibilitatea oferită de lege şi să îşi exercite dreptul de vot, se mai arată în document.