Legea libertăţii religioase a fost comemorată la Turda

Turda/Cluj-Napoca, marţi, 13 ianuarie 2026 (MTI) - Incertitudinea a devenit o caracteristică a lumii noastre în schimbare, ordinea mondială se prăbuşeşte sub ochii noştri, iar în astfel de vremuri, singurul refugiu îl reprezintă adevărurile fundamentale, "care ne îmbracă trupurile spirituale înfrigurate" - a spus marţi István Kovács, episcopul Bisericii Unitariene Maghiare, cu ocazia slujbei festive ţinute la Turda, cu ocazia Zilei Libertăţii Religioase.

Evenimentul festiv, organizat în biserica unitariană a oraşului din centrul Transilvaniei, a aniversat hotărârea adoptată la 13 ianuarie 1568 de dieta transilvană de la Turda, prima din Europa care a legiferat dreptul la libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă. În memoria acestei hotărâri istorice, în anul 2018 parlamentul ungar a declarat ziua de 13 ianuarie Ziua Libertăţii Religioase.

În discursul său festiv, István Kovács, episcopul Bisericii Unitariene Maghiare, a prezentat diversitatea legilor adoptate de Dieta Transilvaniei în perioada 6-13 ianuarie 1568. El a subliniat că, dintre acestea, a supravieţuit până în prezent doar textul şi conceptul hotărârii privind libertatea religioasă. „Unicul principiu care ne poate îmbrăca este adevărul care – o susţin împreună cu apostolul Pavel – ne face liberi”, a spus episcopul.

El a reamintit că Biserica Unitariană a fost construită şi ea pe acest principiu şi că nici astăzi nu se poate abţine de la „reformularea acestui adevăr cu iz misionar”. Misiunea fundamentală a bisericii poate fi rezumată astfel: „căutarea autentică, sinceră, fără înflorituri şi fără compromisuri, a adevărului, slujirea umanităţii, căutarea echilibrului şi asigurarea unei baze conceptuale solide pentru comunitate şi pentru credincioşii însinguraţi într-o civilizaţie care a devenit fluidă” – a spus episcopul.

În timpul slujbei festive, liderii Bisericii Unitariene – vicari episcopali şi protopopi – au rezumat pentru credincioşi adevărurile fundamentale ale bisericii.

În biserica aglomerată, Levente Lőrinczi, preot unitarian din Şoimuşu Mic, a subliniat şi el faptul că strămoşii au creat o lege care a rezistat timpului. El s-a rugat ca biserica să rămână demnă de acest spirit şi în ziua de azi.

În predica sa, Ágnes Péterfi, preoteasă unitariană din Sfântu Gheorghe, a reamintit figura episcopului unitarian Dávid Ferenc, care a ales o nouă cale pe care a fost însoţit şi de o parte a populaţiei transilvane. „Scopul său a fost restabilirea creştinismului pur, conform preceptelor lui Isus” – a reamintit ea. „Construcţia” a primit acordul principelui şi al dietei transilvane, apoi, de-a lungul secolelor, a fost construită „clădirea”, biserica – a spus ea, subliniind că această construcţie trebuie să continue şi în secolul nostru, astfel încât credincioşii să-şi poată trăi viaţa ca o binecuvântare şi să o împlinească în comunitate. „Dacă fundamentul rămâne neschimbat, atunci suntem fideli lui Dávid Ferenc şi ideii de libertate religioasă, precum şi muncii de construire ce ne-a fost încredinţată” – a spus ea în concluzie.

Caracterul festiv al slujba de la Turda a fost marcat de programul artistic oferit de elevii Şcolii de Muzică Populară şi ai Liceului Unitarian „Berde Mózes” din Cristuru Secuiesc.

Aniversarea a fost urmată de o depunere de coroane la monumentul libertăţii religioase. Înainte de ceremonie, vicarul Benedek Andrási a ţinut un discurs în care a evocat epoca disputelor religioase din Transilvania. El a subliniat: „aceste dispute nu au dus la distrugere, ci la naşterea unei legi”.

Legea libertăţii religioase va fi aniversată şi la Cluj-Napoca în această după-amiază.