Ungaria lansează un program de finanţare pentru sprijinirea parcursului studenţesc

Budapesta, luni, 12 ianuarie 2026 (MTI) – Noul program de finanţare, prin care Guvernul ungar alocă 28 de miliarde de forinţi (72,46 milioane euro), are ca scop sprijinirea studenţilor din învăţământul superior, a studiilor acestora şi a perseverenţei lor – a declarat, luni, Balázs Hankó, ministrul Culturii şi Inovării, în emisiunea "Mokka" a postului comercial de televiziune TV2.

Acesta a atras atenţia că pentru studenţii din anul întâi adaptarea la mediul universitar reprezintă o provocare, motiv pentru care, de exemplu, în domeniile tehnic, al ştiinţelor naturii sau al informaticii, este necesară mentorarea, mai ales pentru cei care provin din instituţii de învăţământ profesional.

Programul de sprijinire a parcursului studenţesc va fi implementat cu ajutorul cadrelor universitare, al cercetătorilor, al tinerilor studenţi, al organizaţiilor studenţeşti şi al partenerilor din mediul de afaceri – a precizat politicianul, subliniind că esenţa întregului program este mentorarea studenţilor şi reducerea abandonului universitar.

Balázs Hankó a subliniat că, prin Programul Pannonia, peste 11 000 de studenţi au beneficiat până acum de oportunităţi de cercetare la universităţi de top din lume, inclusiv de sprijin pentru cazare sau taxe de şcolarizare, precum şi de rambursarea cheltuielilor de călătorie, cu recunoaşterea creditelor obţinute.

Acesta a mai arătat că, în cadrul programului HU-rizont, universităţi din Ungaria, în calitate de lideri de consorţiu, desfăşoară proiecte de cercetare împreună cu instituţii de prestigiu precum Yale, Harvard, Stanford, Oxford sau Cambridge, fapt care demonstrează că instituţiile de învăţământ superior din Ungaria se află în elita internaţională.

Ministrul a menţionat totodată că interesul studenţilor străini faţă de învăţământul superior din Ungaria este în creştere şi la nivel internaţional: din cei aproximativ 350 000 de studenţi, 50 000 sunt din străinătate, numărul acestora crescând cu peste 10 000 în ultimii ani, ceea ce confirmă competitivitatea şi capacitatea universităţilor maghiare de a genera venituri.