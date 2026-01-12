Preşedintele Parlamentului ungar: Relaţiile austro-ungare extrem de bune vor fi consolidate şi pe plan parlamentar

Viena, luni, 12 ianuarie 2026 (MTI) - Relaţiile extrem de bune dintre Austria şi Ungaria vor fi consolidate în continuare şi pe dimensiunea parlamentară, a declarat, luni, la Viena, preşedintele Parlamentului ungar, László Kövér, la o conferinţă de presă comună cu Walter Rosenkranz, preşedintele Consiliului Naţional al Austriei.

Walter Rosenkranz l-a primit, luni, pe László Kövér în Parlamentul austriac, unde, înaintea conferinţei de presă, cei doi au avut o întrevedere de lucru.

În cadrul conferinţei de presă, László Kövér a subliniat că istoria comună susţine, de asemenea, relaţia strânsă dintre cele două ţări.

Acesta a amintit că Austria a fost, în anul 2023, al doilea mare investitor străin din Ungaria, cu investiţii de peste 10 miliarde de euro. De asemenea, Austria este al treilea mare angajator din Ungaria: potrivit datelor din anul 2022, cele peste 2 200 de companii austriece prezente în Ungaria oferă locuri de muncă pentru aproximativ 76 000 de persoane.

Totodată, Austria ocupă locul al patrulea în clasamentul comerţului exterior al Ungariei.

László Kövér a adăugat că volumul schimburilor comerciale a scăzut în 2024, iar anul trecut a stagnat la acelaşi nivel, menţionând că regiunea a fost „afectată şi zdruncinată într-un mod extraordinar şi din punct de vedere economic” de războiul Rusiei din Ucraina.

Este o problemă în care trebuie să cooperăm în viitor, a afirmat politicianul de la Budapesta, adăugând că „este posibil să ne imaginăm drumuri diferite către pace, dar nu există niciun dezacord între noi asupra faptului că războiul trebuie să se încheie cât mai curând”.

Preşedintele Parlamentului ungar i-a mulţumit lui Walter Rosenkranz pentru deschiderea manifestată în direcţia adaptării legii privind grupurile etnice, adoptată acum 50 de ani, la realităţile secolului al XXI-lea, scopul fiind ca grupurile etnice care trăiesc în Austria să îşi poată păstra cultura şi limba.

La rândul său, Walter Rosenkranz a vorbit despre menţinerea relaţiilor bune dintre cele două ţări. Acesta a făcut referire la cooperările transfrontaliere, în special la colaborarea dintre serviciile de ambulanţă din zonele de frontieră, funcţională din septembrie anul trecut.

Preşedintele Consiliului Naţional al Austriei i-a mulţumit lui László Kövér pentru rolul de lider pe care Ungaria îl joacă în combaterea migraţiei ilegale.

Acesta a menţionat, de asemenea, că, deşi măsurile pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei sunt mai intense ca oricând, situaţia şi perspectivele rămân dificil de evaluat.

Referindu-se la politica mondială, Rosenkranz a declarat că, în cadrul întrevederii, a fost abordat şi faptul că prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, menţinând legături nu doar cu preşedintele rus Vladimir Putin, ci şi cu preşedintele american Donald Trump, joacă un anumit rol de mediator.

Ordinea mondială se află într-un proces de transformare, a afirmat Walter Rosenkranz, adăugând că Europa ar trebui să acţioneze cu mai multă conştiinţă de sine şi într-o manieră mai hotărâtă pe scena politicii mondiale.